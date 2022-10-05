下一步入閣、選立委？林右昌：從來都沒有想過要選立委

基隆市長林右昌今天中午上震傳媒「新聞不芹菜」節目，接受主持人黃光芹專訪時，被問到未來是否會入閣？會不會選立委？林右昌說，很多事情不是自己能規畫的，但他不管在什麼位置上，做好是最重要的，而他也從來都沒有想過要選立委。

黃光芹提到，有基隆議員認為市長入閣最好的位置是交通部長，但可能也不是自己能掌握的，她再問林右昌未來會不會選立委？林右昌說，很多事情不是自己能規畫的，不管在什麼位置上，做好是最重要的，而他也從來都沒有想過要選立委。

對北部縣市長參選人勝負看法？林右昌表示，疫情已快告一段落，國門也要開了，選戰剩下50多天，未來有兩個因素會左右選情，一是有無全國性議題會影響全國選情，但這無法預測；第二是投票率，目前為止是中等，但選情偏冷，可能大的議題還沒有出現，現在社群媒體太發達，有時一天就爆炸，瞬息萬變。

會不會覺得社會上有「討厭民進黨氛圍」影響台北市長參選人陳時中？林右昌說，選戰你攻擊我、我攻擊你，選舉是選未來，不要淹沒在口水，人家的攻擊要去化解，讓人家不討厭。光明的力量更重要，說「支持陳時中就是支持周玉蔻」，是老套的選舉的花招，要適可而止。

至於新北市長參選人林佳龍目前選情，林右昌認為，他個人覺得林佳龍的參選，沒有包袱和壓力，提出的政見都很用心，林佳龍知道新北市交通的問題在哪裡，已經和過去壓力大的時期不太一樣，已經充滿自信，勝不勝選是已經是另外一回事。

林右昌並說，新北市長侯友宜如果想選總統就不要選市長，他百思不得其解，如果侯真的打算去選總統，也就是連任後4個月就要開始選總統，如何向新北市民交代？他覺得要相信人民的智慧，讓人民去檢驗。