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朱立倫：NCC主委掛牌子說自己是獨立機關 真是笑話

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

針對NCC近日爭議，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，號稱獨立機關、但已完全被民進黨及利益團體掌控的NCC，爆發出這麼多的弊案，還敢自稱是獨立機關，真的是國人之恥，國民黨應該強力發揮監督力量，把所有弊案追根究柢、調查清楚，這是國人賦予國民黨最重要的責任。

朱立倫表示，「聽說今天NCC主委掛一牌子寫著『獨立機關』，真是笑話！」他如果做得好，是一個獨立機關，會得到大家的尊重，就是已經完全不獨立，完全被民進黨掌控，還被利益團體介入的一個機關，才要此地無銀三百兩個告訴大家「我是獨立機關」。

朱立倫說，這樣的NCC還能讓國人有信心嗎?民主自由最重要的就是要媒體自由，台灣還有媒體自由嗎？台灣不僅是民進黨介入媒體，各派系也都要掌控媒體，對新聞人、媒體人來說是莫大的恥辱，新聞最崩壞的時代，也是最黑暗的時代。

NCC 朱立倫

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