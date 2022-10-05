論文與資策會報告高度雷同 她籲高虹安辭立委接受調查

資策會執行長卓政宏今天表示，民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安論文有7、8成與資策會報告雷同，引用比例不當，可能提起訴訟，且高出國唸學位沒有報備，有職場倫理問題。身兼民進黨市長參選人沈慧虹競總總幹事的竹市議員李妍慧下午批高虹安不只說謊，還涉嫌抄襲，喊話高應盡速辭去立委接受調查。

卓政宏今天在立法院接受立委質詢時表示，經比對兩次，高的博士論文引用報告逾8成，沒做到引用出處，違反學術倫理。有侵犯著作權問題，後續先看與高協調結果，不成將採取法律途徑。

對此，也身兼民進黨發言人的李妍慧表示，「高虹安此舉根本是慷國家之慨，用人民納稅錢打造自己學位光環，簡直欺世盜名。」

李妍慧說，高博論與資策會報告相同程度高達7、8成，資策會說比例偏高還是客氣的說法。她直言，高虹安從2011至2017年的計畫經費，出國機票錢都是資策會買單，還拿資策會全職、全薪，完全沒報備，這樣合理嗎？

而針對資策會表示將主張著作權與高虹安協調的部分。李妍慧認為，高虹安現在具有立委身分，再沒有卸下立委職務之前，經濟部所屬法人單位的資策會如何與她協調或調查？資策會與立法院權力位階不對等，高虹安以立委作保護傘，恐將影響調查成效。