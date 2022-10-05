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影／鏡電視事件延燒 時力籲成立調閱小組

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（中）、陳椒華（右）、邱顯智（左）今舉行記者會表示，今天會在交通委員會臨時提案，針對NCC審查鏡電視執照成立專案調閱小組，讓立法院能夠調閱相關的審查資料釐清真相。記者潘俊宏／攝影
時代力量立委王婉諭（中）、陳椒華（右）、邱顯智（左）今舉行記者會表示，今天會在交通委員會臨時提案，針對NCC審查鏡電視執照成立專案調閱小組，讓立法院能夠調閱相關的審查資料釐清真相。記者潘俊宏／攝影

鏡電視事件延燒，時代力量立委王婉諭、陳椒華、邱顯智今舉行記者會表示，交通委員會應依照《立法院職權行使法》以及常設委員會成立調閱小組的慣例，針對NCC審查鏡電視執照成立專案調閱小組，讓立法院能夠調閱相關的審查資料釐清真相。

王婉諭指出，NCC審查鏡電視的執照案的過程中，發生諸多疑點與爭議在審查過程，包括NCC破紀錄讓鏡電視補件30次以上，以及陳耀祥在委員會不顧其他NCC委員的反對，逕自宣布核准鏡電視的執照，甚至讓鏡週刊負責人裴偉擔任鏡電視顧問，並且領取高額的薪酬，這些事項NCC也都接獲檢舉，但後來也都沒有事情。

王婉諭表示裴偉股東會錄音檔流出後，不僅當事人說法反覆，連府院對內容的說詞都否認，顯示有一方說謊，所以有必要成立專案調閱小組釐清真相。

陳椒華表示，時力今天會提出臨時提案要求成立調閱小組，還會提案請交通委員會向陳建平調閱錄音檔，送請刑事警察局進行鑑定。

鏡電視 NCC 時代力量

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