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國慶「守衛國土」游錫堃脫稿激昂 上兵伐謀、保衛家國

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天上午召開記者會。記者侯俐安／攝影
雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天上午召開記者會。記者侯俐安／攝影

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天上午召開記者會，籌備委員會主委、立法院長游錫堃出席致詞時，提到今年主題為「守土衛國，你我同行」時脫稿演出，致詞時從1895年乙未戰爭講到烏俄戰爭，強調台灣人防衛堅強，要為中華民國2300萬人而戰，但必須上兵伐謀，「不要民調時都沒有防衛意志」，這次主題就是呼應「保衛台灣、保衛家國」

今上午游錫堃主持記者會，主辦國慶晚會的桃園市副市長李憲明、主辦國慶焰火的嘉義縣長翁章梁等人也都到場。游錫堃表示，今年國歌將由七位國軍、海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團領唱，並首度以三地連線方式，直播高雄、馬祖當地代表齊唱國歌畫面。

游錫堃致詞結束脫稿演出。他說，這次主題「守土衛國、與我同行」是回應現在國際局勢的變化，以及中共對我們的霸凌，有外國媒體一直質疑。他說，台灣的防衛意志薄弱，但人民的防衛意志是最重要的一種國防力量，所以這次國慶會選擇「守土衛國，你我同行」。

游錫堃說，年初俄羅斯入侵烏克蘭，美國本來有意要讓烏克蘭總統澤倫斯基搭機到其他地方避難，澤倫斯基不同意。在烏克蘭堅持一周後，全世界都對烏克蘭喝采，非常敬佩澤倫斯基。

他以此表示，過去台灣因為殖民國之間相互割讓，從1895年5月29日日本要來接收，全島平定是11月18日，總共是5個月又20天。現在俄羅斯侵略烏克蘭，烏克蘭是聯合國會員國，有民選總統、政府、國軍，但1895年的台灣沒有民選總統、政府、國軍，也沒有武器。

他說，台灣人民那時候很多台灣讀書人不知道怎麼辦，因為過去傳統教育、政治思想，屬於忠君愛國、精忠報國，那時候的皇帝把台灣賣掉，「台灣就像童養媳送給人家」。

他說，那時候所有反殖民者，不知道怎麼辦，沒辦法要效忠皇帝、效忠國家，只有說要守衛鄉土、守衛故鄉，「那時候台灣讀書人那麼困難，但竟然堅持5個月又20天，可見台灣人民只要知道為誰而戰、為何而戰。」

游錫堃說，台灣人的防衛是很堅強的，現在台灣是個民主法治國家，有憲法、民選總統、政府、國軍、精良武器，「我們為何而戰？我們為中華民國而戰，為2300萬人、為台灣民主自由、人權防治而戰」。

他慷慨激昂地說，所以台灣現在沒這問題，任何一個國家想侵犯台灣，「絕對不好」，希望今年國慶守土為國，一定要提升防衛意志，「不要民調的時候，出來好像都沒有防衛意志。」

游錫堃說，當台灣無論在國內外民調，都表現「來，我跟你拼」，如同孫子兵法「上兵伐謀」，最好的兵法就是伐謀，若台灣防衛意識都很堅強，「人家不敢打過來啦！就不敢有這計畫，一下2022、一下2027，就和平啦」。

游錫堃強調，台灣是愛好和平的國家，「為了和平，我們備戰」，所以今年國慶主題，是經過仔細思考，能夠體會、共勉，一定要努力保衛台灣、保衛家國。

游錫堃 國慶

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