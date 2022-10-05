選2024變數多？ 林佳龍要侯友宜如阿扁直攻大位

台北市長柯文哲昨接受專訪直指新北市長侯友宜選2024的變數還很多，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，侯對對新北已「無力又分心」，若連任又選2024，將有正當性及黨內競爭問題，呼籲可如同前總統陳水扁沒連任成功後直攻總統大位。

柯文哲做昨與無黨籍台北市長參選人黃珊珊接受17直播「柯珊真心話、台北keep fighting」專訪時提到，侯友宜若要選2024，一定希望有陳橋兵變、黃袍加身，不過其中變數還很多。

林佳龍表示，侯友宜參選2024第一是正當性問題，第二是國民黨內部競爭的問題，當然如果說2022及2024緊鄰不到一年，這當然會造成爭議，這也是很多新北市民期待年底選出來的市長是有契約承諾，要做好四年。

林佳龍認為，侯友宜志在2024，大家可以讓侯友宜沒有包袱，所以讓林佳龍當選新北市長，侯友宜就可以很自由。事實上，過去歷史上也有經驗，陳水扁也是台北市長沒有連任成功，之後就直攻總統大位，所以市民眼睛是雪亮的。

林佳龍指出，自己與團隊近日也感受到不分藍綠都在關切侯友宜2024的問題，民調也顯示，有四成新北市民認為侯友宜一定會參選2024年1月的總統大選。那既然如此，且侯友宜也在新北執政12年，已經「無力又分心」，侯不需要借助新北市長當作權力的踏板。