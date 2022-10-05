連嗆陳時中6項防疫缺失 蔣萬安誇己：我在防疫盡心盡力

民進黨台北市長參選人陳時中在政論節目批評蔣萬安，指控他視傷害台北市，質問「蔣萬安又替台北市爭取什麼？拿一件給我聽看看？」國民黨台北市長參選人蔣萬安連數陳時中防疫六大缺失，更說陳時中根本胡說八道，「我都在防疫的過程盡心盡力。」

蔣萬安今赴萬華區廣照宮參拜，在受訪時批評陳時中根本胡說八道，他舉自己盡心盡力的事蹟說，現場的在地議員就知道，不只是中正萬華，他在台北市12個行政區為市民爭取相關的防疫物資，更在兩年前疫情爆發的時候，是第一個提要趕快訂定防疫紓困條例的立法委員。

蔣萬安說，起初他提出訂定防疫紓困條例，遭民進黨委員還反對、訕笑，後來行政院接受他的意見才訂定，讓不只是弱勢，還有各個企業、中小企業、攤商能夠得到及時紓困，也才有特別預算能購買相關的防疫物資。而且在過程當中，他不只是籌措物資酒精、快篩、口罩，還配合議員發起愛心待用餐，他更在萬華設立的心理諮商服務等，「我都在防疫的過程盡心盡力。」

蔣萬安說，反觀陳時中，對於台北市民非常的不公平，在分配疫苗上面，給雙北的疫苗比例非常不公平，以致輿論踏伐、民怨四起，才增加了10%，但是台北市疫苗還是比高雄少。

蔣萬安說，去年6月1日到6月10日，台北市的確診數已經破千例，高雄則還不到20例，但是北市的疫苗是比高雄少、只是差不多，這樣齊頭式的平等是假平等，實際上就是對雙北非常的、不公平、差別的對待。

蔣萬安更連珠砲細數陳時中近來的六項缺失，他說，「陳時中是他開放了3+11、是說萬華是破口、是他護航高端、是他阻擋民間疫苗、是他把疫苗合約封存30年、是他結合媒體去污衊慈濟和傷害無辜的女性。」