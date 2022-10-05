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柯志恩廟口宣講7日起登場 「龍介仙」當首場嘉賓

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩將從10月7日起連辦11場街頭廟口開講，首場在三民區的三鳳宮。圖／柯志恩競總提供
柯志恩將從10月7日起連辦11場街頭廟口開講，首場在三民區的三鳳宮。圖／柯志恩競總提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩930誓師大會凝聚支持力量，不過考量資源有限，柯志恩今日預告，後續將舉辦11場分區街講，第一場從10月7日三鳳宮起跑，邀請台南市長參選人龍介到高雄合體串聯，分享執政理念。

柯志恩今早在臉書公布首場街講活動，她指出，930誓師大會結束後，許多網友詢問下一場是何時，考量國民黨沒有無窮的財力、物力，也不是資源豐厚的民進黨，所以沒辦法很密集舉辦大型活動。

柯志恩說，雖然沒財力、物力，她卻有滿滿信念和決心，接下來將舉辦11場分區街講跑遍高雄，地點可能是廟口、巷仔口或路邊，即使再綠、再艱困的地方也去，要把理念跟市民朋友分享。

第一場廟口開講預計10月7（周五）晚上7點在三民區三鳳宮登場，台南市長參選人謝龍介會來助陣，歌手翁立友演唱，以及三民區議員童燕珍、黃柏霖、黃香菽、曾俊傑到場助講。

2022大選 高雄市長 柯志恩 台南市長 謝龍介

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