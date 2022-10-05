林智堅中華大學論文案也提訴願 教長證實收到了

台灣大學、中華大學接連認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷林智堅兩個碩士學位，林智堅除了針對台大向教育部提出訴願，教育部長潘文忠今天證實，林智堅針對中華大學案也有提出訴願，教育部將依循訴願會相關程序規範進行審議。

另針對近日同等學力就讀碩博士班爭議，潘文忠說，這制度行之有年，大專校院審查資格必須嚴謹，指導教授也該負起論文品質把關的責任。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢。潘文忠會前被媒體問及論文門相關議題。有關新北市長侯友宜以同等學力就可報考警大博士班，遭綠營質疑資格不符，外界也回頭檢視同等學力的規定。

潘文忠表示，確實有些專業人士過去因求學限制，所以教育部讓大學能透過外部審查資格，在校內招生委員會討論招考同等學力的學生，但有這樣的機會，也要嚴格把關，這部分也行之有年，要呼籲要求各大專校院必須嚴謹審議這些資格，對於這些以同等學力條款入學者，指導教授也要肩負論文審查指導的責任，把關論文品質。

另針對林智堅論文訴願案，潘文忠今天也說，就他所了解，有關中華大學，林前市長也有提出訴願，這部分教育部會依循訴願會相關程序規範進行審議，會由訴願委員會做客觀公正的審議。

教育部稍早也說，已於111年9月23日收到訴願書，後續依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理審議事項。