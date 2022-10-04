國慶節目曝光 百人合唱團詮釋客家名曲「大家行共路」

雙十國慶大典即將登場，在三軍樂儀隊屏障之後、總統蒞臨致詞前的重頭戲節目「國慶禮讚」，每年都備受矚目。今年的國慶禮讚，將由國立實驗合唱團與國立台北教育大學，邀請象徵慶祝中華民國111年國慶的111位成員，首次搭配國軍示範樂隊鼓隊，演繹由知名資深唱片製作人周恆毅全新編曲的客家名曲「大家行共路」。中華文化總會表示，盼以極具團結向力的音樂，展現台灣人民並肩同行守護台灣、捍衛民主的無所畏懼精神。

去年「國慶禮讚」邀來在防疫警戒期間爆紅的「原住民孩子合唱團」，登上國慶舞台演唱原民版「手牽手」，今年為呼應民國111年與本屆國慶主題「守土衛國，你我同行」，文化總會再度於慶籌會中提議，邀請國立實驗合唱團與國立台北教育大學派出共111位團員，演唱由客語金曲歌王謝宇威曾演繹的「大家行共路」，並在國防部示範樂隊極具團結向心力的鼓聲中，展現「一儕行一步，大家行共路」的齊心情感。

文化總會表示，這次登上國慶禮讚舞台的111人合唱團，由成立迄今30餘年、已演出超過700場的國立實驗合唱團，與國立台北教育大學共同組成。國立實驗合唱團曾應邀至全球十餘國演唱，曾獲邀至聯合國教科文組織之國際音樂教育年會、教廷梵諦岡協辦之洛雷托國際聖樂節等國際舞台演出，也曾受邀擔任數屆總統副總統就職典禮、以及總統文化獎頒獎典禮等國家重要慶典演唱，這次與國立台北教育大學合作，將重新詮釋客家名曲「大家行共路」，盼以宏亮嗓音感動人心。

文化總會表示，現場演奏更加入國軍示範樂隊鼓隊。國軍示範樂隊鼓隊為國家最高的軍典禮禮樂部隊，平時負責執行中樞、各部會之典禮演奏、外賓訪華、國宴及各項國家重大慶典等勤務，展現多方位演出風格。將以精湛的鼓技演奏「大家行共路」，搭配111人合唱團的美聲演唱，演繹出極具團結的音樂力量，鼓舞台灣人民不分彼此，齊心團結共同面對各項挑戰。