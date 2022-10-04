任內最驕傲的3件事 柯文哲：公務員字典沒有「不可能」

台北市長柯文哲任期倒數，今天與無黨籍台北市長參選人黃珊珊開直播「柯珊真心話、台北keep fighting」。主持人朱凱翔問柯，任內最驕傲的三件事，柯文哲表示，他最驕傲的是，就是台北市公務員「不可能」那三個字被拿掉了。

柯文哲說，過去有公務員跟他說沒有錢，他就回還債570億元怎麼會沒有錢？公務員說工程太困難，柯說，忠孝橋引道都可以六天拆完，其他怎麼會有困難？還有公務員跟他說，居民太難溝通，柯回環南市場都可以改建，怎麼會難溝通？

柯文哲說，所以現在公務員這「不可能」三個字已經沒有人敢講，這個文化最重要，他講求的是有信用的政府；還有一個其他人比不上的，就是台大醫院的優良傳統每天七點半準時上班，勤奮認真也是一種文化。

主持人朱凱翔問柯文哲，與陳水扁、馬英九、郝龍斌其他三位前市長，自己排第幾位？柯文哲說，如果你有講黃大洲，我還好意思跟他搶，其他就算了，主持人說，黃大洲不是民選，柯說，他只是選不上，會選舉的都是選舉咖，不過執政不一定適用，這也是民主政治的困境。