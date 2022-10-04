挑戰2024大位 柯文哲曝侯友宜變數多
台北市長柯文哲今天與無黨籍台北市長參選人黃珊珊接受17直播「柯珊真心話、台北keep fighting」專訪。提到2024，柯文哲說，「我一定會選，不選才會通知大家。」至於做了什麼準備？柯說，「做太多了，不過涉及國家機密，不可以告訴你。」柯也透露，「我不喜歡用傳統方法，傳統方法要募個十億，一輩子沒當過貪官汙吏，不想要這樣。」
柯文哲也被問及2024的搭擋想法，是否與郭台銘有意向合作？柯說，「我跟誰都可以合作」，至於提到新北市長侯友宜，柯也說，「老實講，選連任要再選也是有困難，他(侯友宜)一定希望有那個陳橋兵變，黃袍加身的故事，不過變數很多。」
柯文哲也被問及，是否可能會遇到老友賴清德變對手？柯文哲說，「遇到就遇到，不然要怎樣？」對於上周六陳時中競選總部成立，賴清德舉陳時中的手時，陳時中只舉出一隻手，柯文哲也提到，「我想你(主持人)也是幹過政治線記者，這有很多陰謀，英派跟新潮流....算了」，主持人要柯講一下什麼陰謀？柯說，「不用不用，心照不宣」。
柯文哲今天與黃珊珊接受17直播主持人朱凱翔專訪，主持人朱凱翔問柯，2024大選準備好了嗎？柯先淡定回答「沒有啊」，主持人再問，做了什麼準備？柯說，「做太多了，不過涉及國家機密，不可以告訴你，不過會開始準備，但是我不喜歡用傳統方法，傳統方法要募個十億，一輩子沒當過貪官汙吏，不想要這樣。」
柯文哲也被問到想跟誰選？柯說，「下了節目再跟你講」。不過也提到侯友宜若要選2024，他(侯友宜)一定希望有那個陳橋兵變，黃袍加身的故事，變數還很多；至於賴清德要選，黨內恐怕還是有很多陰謀。
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