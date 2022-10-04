時機敏感？陳明通約今晚餐敘 超過10名立委婉拒

國安局長陳明通七月以來先後陷入林智堅論文抄襲案、泰國行程曝光事件，八月底再出國，返台至今尚未公開露面。立法院本周四外交國防委員會排陳明通報告國安局業務。據了解，陳明通原約外交國防委員會朝野立委餐敘，但超過十名立委以另有行程婉拒。

記者詢問國安局，國安局晚間回應，「政府機關平日即與立法委員有所聯繫互動，此為推展業務常態性工作。」

陳明通從七月捲入新竹市前市長林智堅論文案，身為指導教授，在美國眾議院議長裴洛西來台、台海緊張之際，三度發聲明，被質疑配合「全黨救智堅」；後又被爆七月訪泰行程，本應全程機密內容被第三方公開在網路爆料，引發爭議。

陳明通八月底再度出國，九月中下旬返台後，本周四將是首度公開露面。不過據了解，國安局在上周三、四左右，就已廣邀外交國防委員會立委，包含民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量立委都受邀。但近來選舉行程爆滿，記者今天逐一詢問受邀立委，都已另有行程婉拒。

不具名立委指出，國安局邀約時機確實敏感，但近來輔選行程滿，早在第一時間就婉拒。另一名立委替陳明通緩頰，指上周在邀約時，還未安排後天備詢；但該名立委也說，在之前會期也從未約吃飯，怎麼這時間突然要約？

不過，本周四立法院外交國防委員會雖安排國安局長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」及質詢，同個時間還有財政委員會，由國民黨立委費鴻泰擔任召委，安排「疫苗及冷鏈知購買、廠牌、價格、劑量、施打急相關預算執行情形與效益」專題報告，朝野立委私下評估，當天動員主戰場恐怕在財政委員會，但實際攻防明天才會討論。