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上看357億房地合一稅收未用於居住政策「違法」 阮清華一度語塞

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委林奕華今質詢指出，房地合一稅收沒用在住宅政策，政府根本是違法、也沒落實居住正義。圖／取自國會直播頻道
國民黨立委林奕華今質詢指出，房地合一稅收沒用在住宅政策，政府根本是違法、也沒落實居住正義。圖／取自國會直播頻道

行政院長蘇貞昌等官員今赴立法院，針對明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案備詢。國民黨立委林奕華質詢時指出，「所得稅法第125條之2」明定，房地合一稅收要用在長照服務及住宅政策，但今年預估可獲上看357億稅收中，明年預算書中卻沒有住宅項目，只有長照基金有編列，政府根本是違法「沒落實居住正義」。

林奕華指出，法規明定「扣除由中央統籌分配予地方之餘額，循預算程序用於住宅政策及長期照顧服務支出；其分配及運用辦法，由財政部會同內政部及衛生福利部定之。」也就是說房地合一稅收，長照和居住正義兩個都要用上，但預算只有編列長照基金中約258億元。

對於林奕華說法，財政部次長阮清華原本答詢表示「沒有違法」，是因房地合一稅法的授權辦法目前只授權給長照。但林奕華立即反駁指出，那就是辦法抵觸法律，就是違法，法規中有「及」字，就是兩個都要，讓阮清華一度語塞。

同台備詢的內政部長徐國勇則幫台上的的行政院長蘇貞昌「救火」表示，政府也有推行租金補貼，都有用資源照顧年輕人。林奕華則表示，並沒否定租金補貼，但法律有規定，就應明列在預算書中處理「和一般所得稅不一樣」，政府口口聲聲說讓年輕人敢婚敢生，卻沒有這筆支持買房相關項目，更反問蘇貞昌、徐國勇「你們都是學法的，這樣對嗎？」

林奕華表示，今年4月就問過財政部長蘇建榮，有關為實現居住正義所新課徵的房地合一稅用途時，蘇建榮當時就說房地合一稅稅收，90%用於社福長照使用、10%用作中央統籌分配稅款。現在看來，根本就沒用在住宅基金。

林奕華指出，她認為房地合一稅收，至少應該長照、居住正義「一半一半」，可挹注的方向包括青安貸款減半碼升息常態化、青安房貸上限再加碼、所有一屋族享折半升息補貼、政府租屋買屋都補貼等具體政策。

林奕華 蘇貞昌 徐國勇 內政部 房地合一 居住正義 長照

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