李德維問輔選熱烈是閣揆保衛戰？ 蘇貞昌回答彷彿繞口令
國民黨立委李德維今天下午在立法院質詢時，問行政院長蘇貞昌輔選熱烈是閣揆保衛戰嗎？蘇貞昌笑了下，回應了一段話，彷彿繞口令。
李德維問，選舉快到了，蘇揆在全台輔選很熱烈，外界認為是所謂的閣揆保衛戰，請教蘇貞昌有何評論。蘇揆笑了一下，接著說，「閣揆要保衛的是行政團隊的效率跟執行力，閣揆不是保衛自己的位置，而閣揆這個位置也不需要閣揆來保衛」，說如果一個閣揆做到要保衛自己的位置，那這種閣揆就「笑死」（台語）。
李德維接著質詢蘇，「不諱言，大家都知道包含每個政黨的主席，甚至於執政時候的行政院長，都跟選舉成敗有很大關係，你不覺得嗎」？蘇貞昌回，行政院長應該跟政府的施政成敗有絕對關係，選舉應該是黨的事情。
李德維問，院長覺得假如民進黨選得好的話，那跟行政團隊有什麼關係？選不好，又跟行政團隊有什麼關係？蘇揆回答，不能說沒關係，因為政績如果不好，那還選什麼？李德維隨後質詢稅收議題。
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