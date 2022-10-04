謝曉星爆性騷臨時「請病假」 民進黨女立委們眾怒：要查就停職調查

原能會主委謝曉星被週刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，今天正逢立法院會，原應出席的謝曉星臨時「請病假」，透過原能會發五點聲明；行政院則決定成立專案調查小組。據了解，謝曉星性騷案引起民進黨內女性立委憤怒，直指「要調查，就應該暫時停職調查」；僅立委吳秉叡反問，「不需要先查明事實嗎？」

還原今天民進黨對此事態度，蘇貞昌今天上午被問到此事時，只說「這個主委會自己說明清楚」；謝曉星透過原能會發布五大聲明，並非以「本人」聲明，而是透過原能會以「本會主委」對外表達；針對性騷，謝曉星聲明中寫的是：「主因是主委過去於學校任教多年和學生相處融洽且亦師亦友，因此把這習慣不自覺帶來公務機關上，如有不適宜之處，爾後會調整改進，避免造成外界誤解。」

針對此案，立委范雲、賴品妤聯合發出聲明，直指謝曉星涉及性騷與職場霸凌，身為原能會最高首長，呼籲行政院主動調查。

民進黨立委劉世芳也在黨團群組直言，原能會主委遭爆性騷擾，是會讓女性或曾擔任秘書、助理的人氣憤和心有戚戚焉的。她說，「要調查，就應該暫時停職調查」，要送公文、等核批公文的公務員，甚至是主委周邊秘書，怎敢吭聲、多證實什麼？

劉世芳說，中央部會的職場性騷擾標準要比企業高，公務機關人事是人民公帑支付，騷擾拿人民公帑的公務員，「這是占雙重便宜」，在民間企業，對人騷擾、被騷擾的人，都在觀望這社會的標準是什麼。

劉世芳發言後，立委賴品妤、陳秀寶、何欣純都附和同意。立委管碧玲也發聲，「民進黨禁不起再一件事被質疑價值迷失、是非模糊」，她說，「再一題，今年選舉就都包起來了。」立委林靜儀也附和「立刻依法停職調查」。

不過，吳秉叡隨即反問，「不需要先查明事實嗎？」

行政院在下午4時許在媒體群組發文指出，謝曉星自請調查，蘇貞昌也已請秘書長李孟諺組成專案小組進行調查，待查明相關事證後將儘速對外說明結果。謝曉星也跟發聲明表達「願接受政院最嚴格調查」。

不過，范雲除了對內提醒要找外部專家，也直言「謝謝！有看到，但他的聲明，一點幫助沒有」。

她重新貼出謝曉星的聲明，有關謝稱「報導提及與同仁互動」是因過去亦師亦有等內容，范雲直言，「這種回法，是性騷擾案中很典型的回應」，她提醒，維護職場性平、調查釐清最重要，若真被誣陷，也能還其公道。