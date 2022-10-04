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三立與民視得標農委會4成宣導費 藍批違法陳吉仲否認
今立法院舉行院會總質詢，行政院長蘇貞昌等官員赴立法院備詢。國民黨立委曾銘宗下午質詢時表示，據統計，農委會111年1到8月的政策宣導費用5341萬8824元，其中有20％金額的案子是被三立電視公司標走、19％案子由民視得標，質疑政府編列的政策宣導費用支持特定媒體，更批評招標方式違反「採購法」。
農委會主委陳吉仲備詢時則極力否認違法，但曾銘宗追問若有把標案「化整為零、分批辦理」規避「採購法」情形的話要不要道歉下台，陳吉仲則未正面回應曾銘宗要求，僅強調禁得起檢驗，並要在質詢完後去瞭解情況、一小時後會說明。
曾銘宗質詢時公布資料指出，農委會111年1到8月的政策宣導費用執行情形中，有123筆標案共1061萬5361元，都由三立得標(平均每筆 8萬6303元)，有69筆標案共1033萬1633元，由民視得標(平均每筆 14萬9733元)，兩家公司得便金額就佔總額近4成，凱絡媒體則為9％、東森3％。
曾銘宗質詢時也指出，農委會是不是規避「政府採購法第14條」，讓標案都拆開、分批招標，因此不用公開招標，用限制型招標等方式讓特定媒體得標，更質疑就是陳吉仲「要求這樣做」。
陳吉仲答詢時則否認並強調，農委會絕對不是化整為零，標案招標都有完整規範，但陳吉仲也說，相關情形要再和農委會各單位了解，因標案多「我怎麼可能一一了解辦理」，院會會後一小時後會對外說明。
曾銘宗也指出，已決標的農委會109年度防檢疫政策整合行銷案，早早就被審計部抓出有2096萬6389元與預算用途不符、不予核定，其中就有三立、民視和凱絡等媒體參與，至今農委會都未說清楚，曾銘宗更嗆陳吉仲「1450就你創造的」。
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