王必勝周末缺席記者會去挺陳時中？ 薛瑞元：假日無法管

行政院長蘇貞昌今率閣員赴立法院報告明年度中央政府總預算案並備詢。國民黨立委洪孟楷質詢時質疑，指揮中心已花1.4億元徵用頻道播放防疫大作戰廣告，預計要播到何時？衛福部長薛瑞元答詢表示，視疫情發展，有需要當然還是會繼續播下去。

衛福部用於「防治疫情預算」為1901億元，已執行1712億元，分別是疫苗採購443億元，購置採檢耗材設備及防疫獎勵金各230億元、媒體通路集中採購案的「多元管道宣導專線」7.9億，用於防疫宣導，像是防疫記者會、拍攝防疫大作戰廣告、1922民眾通報及諮詢服務中心等。

洪孟楷指出，防疫大作戰廣告，光製作經費就要3000萬元預算，以為是廠商免費徵用，結果卻是還要補助業者。薛瑞元表示，政府徵用頻道，當然要給適當補償。

洪孟楷說，截至今年6月，指揮中心「補助廣電業者協助播放防疫訊息」的直接人力成本，總共撥付1.4億元徵用頻道，疫情2年多過去，已播出128萬分鐘，可整整播5天5夜。最近一支防疫廣告是在宣傳反詐騙，是否和防疫訊息已經偏離？薛瑞元則答，當然有關。

洪孟楷問，指揮中心已發文要求ＮＣＣ，有關廣電業者協助播放防疫消息的辦理期程，先行估算到明年3月，防疫大作戰廣告預計要播到何時？薛瑞元說，有需要當然還是會繼續播下去。目前10月13日雖然要開國門，但疫情還沒結束，仍要看疫情發展，這裡面有很多措施可能要做改變。

洪孟楷追問，下午2點指揮中心記者會，是否有必要每天開？蘇貞昌答詢表示，視疫情的狀況，開與不開由指揮中心決定。至於每天2點記者會，過去2年9個月確實有發揮，讓國人知道第一手訊息。

洪孟楷另質疑，指揮官王必勝在疫情高原期，上周末沒開記者會，還跑去參加競選總部成立，合理嗎？薛瑞元說，如果是假日時間，無法管到個人行動自由。