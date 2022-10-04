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傅崐萁控勘災「被放鴿子」 潘文忠稱誤解：看了3、4所學校

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長蘇貞昌赴立法院報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌赴立法院報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過。記者曾學仁／攝影

台灣東部日前發生芮氏6.8級地震，造成花蓮縣春日國小等建物倒塌，國民黨立委傅崐萁今天指控，教育部長潘文忠原定的勘災行程一再更改，國教署長彭富源甚至避不見面，「這就是現在的行政院團隊」；潘文忠則稱這是誤解，當天他陪同行政院長蘇貞昌在花蓮看了3、4所災損嚴重的學校。

立法院今天邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

傅崐萁質詢時提及，花蓮縣在9月19日發生大地震，造成非常重大的傷害，共有555間民宅毀損、45間學校破損、3條大橋斷裂，其中有2條大橋需要重建，蘇貞昌原定當天中午要到東里火車站，後來又接到潘文忠要到春日國小會勘，「我們趕到春日國小，結果部長說不來了」。

傅崐萁批評，潘文忠不來會勘還沒關係，沒想到彭富源來了不見面，「在那邊勘查了30分鐘，我們到樓上去把他抓出來」，教育部長約好時間不來，國教署長還躲在上面不下來，這就是現在的行政團隊。

潘文忠答詢回應，自己當天確實有到花蓮勘災，同時還看了其他學校，下午更陪同蘇貞昌到春日國小，當天總共看了3、4所受災嚴重的學校，「委員在的時候，我也沒報告委員我要去春日，因為我下午就要過去春日，怎麼可能從頭到尾都在春日」。

潘文忠請傅崐萁不要誤解，「我跟院長去是全面想關心，所以才會以最快的速度，幫花蓮處理很多災後的事情，事實是這樣」。

傅崐萁質疑，中央到地方勘災為何不用通知地方政府，「你不管要看多少學校，為什麼沒有跟地方政府聯繫」，如果是傳達有誤更不應該，詢問蘇貞昌的勘災行程如何訂定。

蘇貞昌表示，花蓮不幸發生地震的災害，中央政府非常關心，所以他才會在第二天專程前往，馬上過去肯定救災的慈濟團隊，如果在地立委已經在其他的行程，大家彼此都要體諒，同時感謝所有救災的團隊跟醫護人員。

潘文忠 蘇貞昌 傅崐萁 地震

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