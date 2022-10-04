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首度質詢被問數位中介法 唐鳳：無共識推動難達效果

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）今赴立法院報告明年度中央政府總預算案，數位部長唐鳳（右）首度以部長身分備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（左）今赴立法院報告明年度中央政府總預算案，數位部長唐鳳（右）首度以部長身分備詢。記者曾學仁／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）日前提出數位中介法草案，引發各界議論，行政院長蘇貞昌拍板暫緩推動草案。民眾黨立委邱臣遠今天質詢時詢問數位發展部唐鳳看法，唐鳳表示，網路上是多方利害關係人治理，若無法得到共識，那在推動上是無法達成實際效果。

此外，面對數位部職掌不清，疊床架屋，甚至約聘人力高達300名，唐鳳強調，分工相當明確，目前只有85名約聘人力，以目前業務需求，不需要這麼多約聘人力。

唐鳳今天出席立法院中央政府總預算審查及施政報告備詢，這是唐鳳首度以數位發展部長身分上台備詢；面對邱臣遠問及，數位中介法將會沒收網路言論自由的疑慮，如何看待該法。唐鳳說，先前蔡總統、蘇貞昌院長已經表達過，如果法案沒有共識絕不推動，其中一項原因為網路是多方利害關係人治理，如果推出時沒有可行性，利害關係人沒有共識的話，那在推動上是無法達成實際效果。

另外，邱臣遠質疑，數位部約聘人數可高達300名約聘，唐鳳回應，數位部可以擁有300名約聘名額，但以明年為例，數位發展部598名實際預算員額中，只有85名約聘人力，會依實際業務需求招募約聘人力，並沒有規定一定要聘滿300名，以目前業務需求不需要這麼多約聘人員。

美國眾議院議長裴洛西訪台期間，超商、台鐵等基礎設施及部會網頁遭駭客入侵，無黨籍立委黃國書詢問數位部該如何因應。唐鳳說，裴洛西訪台期間發生的是阻斷式服務，第一時間用新的內容傳播技術，將資料分散在其他電腦抵禦，由於牽涉政府資訊架構重整，台灣要做的不僅是抵擋，還要從中學習、編列預算，讓承包的系統整合商成長並抵禦下一次的攻擊，「在攻擊中成長，叫做韌性」。

唐鳳 數位中介法 數位發展部 邱臣遠

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