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林冠年酒駕遭民眾黨開除黨籍 高虹安：譴責酒駕行為

聯合報／ 記者郭政芬/新竹即時報導
黨主席柯文哲日前為林冠年（右）競總成立站台，大讚竹北是個「有機會的地方」。圖／本報資料照片
黨主席柯文哲日前為林冠年（右）競總成立站台，大讚竹北是個「有機會的地方」。圖／本報資料照片

民眾黨今日發聲明指出，他們主動發現新竹縣竹北市長參選人林冠年酒駕事證，已經依黨規撤銷其竹北市長提名資格，並開除黨籍。對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安回應，拒絕酒駕，是她一直以來的態度。過去她和立法院黨團積極參與遏阻酒駕的修法，未來若當選，也會嚴格執行相關查禁酒駕的行政措施。

民眾黨前竹北市市長參選人林冠年酒駕一事，經民眾黨內部調查確認，已違反黨規，經召開選決會、中評會、中央委員會議後，「主動」決議撤銷其竹北市長提名資格，並開除黨籍。

高虹安說，拒絕酒駕，是虹安一直以來的態度。過去虹安和立法院黨團積極參與遏阻酒駕的修法，未來若當選，也會嚴格執行相關查禁酒駕的行政措施。

高虹安指出，我們譴責酒駕行為，呼籲有志從政者，不應有酒駕行為，也不應有任何僥倖之心。「拒絕酒駕，留給全民安全的用路空間」。

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