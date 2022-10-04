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接見帛琉駐台新大使 蔡總統：持續強化台帛關係

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接受新任帛琉共和國駐台特命全權大使歐儒侃（David Adams Orrukem）呈遞到任國書。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接受新任帛琉共和國駐台特命全權大使歐儒侃（David Adams Orrukem）呈遞到任國書。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接受新任帛琉共和國駐台特命全權大使歐儒侃（David Adams Orrukem）呈遞到任國書，歡迎來台履任，並感謝帛琉多年來在國際場合對台灣的堅定支持；她表示，過去20多年，兩國共同在農漁業技術、醫療衛生、教育文化及潔淨能源等項目及領域合作，創造豐碩的成果。她也期盼持續強化台帛夥伴關係，為雙方開展更多合作機會。

蔡總統致詞時表示，今天很高興接受歐儒侃呈遞到任國書，她要代表中華民國政府及全體台灣人民，表達最誠摯的歡迎。她在2019年曾經訪問帛琉，對於帛琉保護傳統文化及環境生態的決心，印象十分深刻。

蔡總統說，去年3月，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr）來台訪問，和台灣共同推動觀光旅遊，這是當時全球疫情發生以來，第一位來到台灣的外國元首，充分展現台灣和帛琉間堅定的情誼。接下來，下周四、10月13日，台灣即將邊境解封，相信雙方的旅遊觀光，也會更加蓬勃發展。

蔡總統指出，台灣和帛琉都是四面環海的海洋國家，也共享民主自由等重要的普世價值。過去20多年，兩國共同在農漁業技術、醫療衛生、教育文化及潔淨能源等項目及領域合作，創造豐碩的成果。

蔡總統也感謝帛琉多年來在國際場合對台灣的堅定支持。惠恕仁在不同的國際場合，多次為台灣仗義執言，今年9月的聯合國大會，帛琉國防部長艾古（Gustav Aitaro）也強烈呼籲支持台灣的國際參與。對於帛琉堅定的邦誼及支持，台灣人民都非常感動。她也請歐儒侃務必要向帛琉人民轉達來自台灣的感謝。

隨後，歐儒侃致詞時表示，中華民國台灣與帛琉的關係非常深遠，因此，當惠恕仁指派他擔任駐台大使時，他非常欣然地接受，很高興今天能代表惠恕仁及帛琉人民，以帛琉駐台大使身分向總統閣下呈遞到任國書。

歐儒侃指出，他非常欽佩蔡總統卓越的領導力，並感念兩國的獨特友誼。多年來，帛琉人民受惠於台灣一流的醫療設施，帛琉學生也受益於台灣受推崇的教育機構。帛琉為開發中國家，他將致力促成雙方在農業、水產、觀光、交通、運輸等台灣擅長領域的合作機會；此外，台灣的財政與商務模式也值得帛琉參考。

歐儒侃表示，帛琉與台灣均重視人權及民主，也在此基礎上攜手推動更美好、安全及自由的世界。雙方將持續堅守民主、自由及法治等共同價值，並透過這些共享價值讓兩國關係更加緊密，讓兩國情誼持續茁壯。

帛琉 惠恕仁 台灣人

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