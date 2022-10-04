快訊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小S驚傳確診新冠！ 「小姐不熙娣」停錄一周

邊境即將解封 蔡英文：把握機會加速台灣接軌國際市場

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午在總統府致送資政及國策顧問聘書。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午在總統府致送資政及國策顧問聘書。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午在總統府致送資政及國策顧問聘書，感謝所有資政及國策顧問出任國政諮詢的職務，為國家盡一分心力；她也提到，10月13日即將邊境解封，一定要把握這一波機會，加速台灣接軌國際市場的腳步。

蔡總統表示，10月13日即將邊境解封，未來會有許多的國際交流、商務往來，以及更多的國際觀光客來到台灣。當然，也會有不少國人回到家鄉。開放國門是台灣重要的新階段。面對全球經濟變遷、供應鏈重組，「我們一定要把握這一波的機會，加速台灣接軌國際市場的腳步。」

蔡總統表示，在國內，政府也會持續推動各項社會福利以及社會照顧政策。從育兒到長照，政府會持續努力，讓福利措施更完善，全面落實全齡的照顧。這些重要的工作需要持續借重所有資政以及國策顧問的力量，把在各行各業第一線的意見，提供給執政團隊參考，讓政策規畫可以更周延、更貼近民意的需求。

蔡英文總統今天上午在總統府致送資政及國策顧問聘書。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午在總統府致送資政及國策顧問聘書。圖／總統府提供

邊境解封

延伸閱讀

不滿媒體誹謗 無黨籍台北市長參選人童文薰提告

帛琉總統將出席國慶及玉山論壇 蔡英文將以軍禮歡迎

流氓奉茶？ 柯文哲嗆蔡英文資匪：快把百萬台商叫回來

德國議會訪台代表團：中國的威脅「不可接受」

相關新聞

遭爆性騷霸凌下屬 原能會主委：願接受政院最嚴格調查

今天有周刊媒體報導，原能會主委謝曉星涉嫌性騷擾秘書、言語霸凌下屬，宛如「土皇帝」，謝曉星今天上午發表五大聲明，稱若不適宜...

《台灣政策法》美國對台政策 是逐漸清晰還是戰略模糊？

美國參議院外交委員會通過備受美、中、台三方關注的《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）初審，雖然後續仍需參、眾兩院院會通過，才送交美國總統拜登簽署。

想搭柯文哲便車又怕被貼標籤 黃珊珊要小心兩頭都落空

想要拿台北市長柯文哲的選票，卻又要淡化與民眾黨的色彩，以無黨籍身分參選首都市長的黃珊珊，若是沒有拿捏好分際，恐怕最後會適得其反。...

邊境將開放 領務局：近日申辦護照每日破5000本

邊境即將於13日開放，外交部領務局表示，近日護照申辦量大增，過去一週平均每天受理申辦超過5000本護照，領務局已加派人力...

決戰百里侯／竹縣周江杰「每日一爆」搶票 楊文科轉守為攻用政績說話

新竹縣長選戰藍綠持續攻防，民進黨攻勢一波波，參選人周江杰幾乎「每日一爆」，企圖找到縣政缺失破口，競選連任的縣長楊文科也逐漸加強回應力道，更端出近4年政績反擊，新竹縣長選戰「正式登場」。...

「市長換人公務員是同一批」議員籲勿抹殺韓國瑜貢獻

高雄市前市長韓國瑜「功過」成今天高市議會討論話題。針對近來的多項建設爭議，國民黨議員鍾易仲質詢時指出，高雄市長、局處長換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。