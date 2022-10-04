邊境即將解封 蔡英文：把握機會加速台灣接軌國際市場
蔡英文總統今天上午在總統府致送資政及國策顧問聘書，感謝所有資政及國策顧問出任國政諮詢的職務，為國家盡一分心力；她也提到，10月13日即將邊境解封，一定要把握這一波機會，加速台灣接軌國際市場的腳步。
蔡總統表示，10月13日即將邊境解封，未來會有許多的國際交流、商務往來，以及更多的國際觀光客來到台灣。當然，也會有不少國人回到家鄉。開放國門是台灣重要的新階段。面對全球經濟變遷、供應鏈重組，「我們一定要把握這一波的機會，加速台灣接軌國際市場的腳步。」
蔡總統表示，在國內，政府也會持續推動各項社會福利以及社會照顧政策。從育兒到長照，政府會持續努力，讓福利措施更完善，全面落實全齡的照顧。這些重要的工作需要持續借重所有資政以及國策顧問的力量，把在各行各業第一線的意見，提供給執政團隊參考，讓政策規畫可以更周延、更貼近民意的需求。
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