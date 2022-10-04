國民黨再揭蔡適應黑道背景 籲基隆人拒絕「暗黑市長」

民進黨基隆市長候選人蔡適應日前接連遭踢爆其親信家族在蔡適應任職立委期間，不斷得標上億元自來水相關工程標案，國民黨並踢爆服務團隊助理有黑道大哥背景，沒想到後續又被爆料疑似施壓國防部賤賣土地圖利黑道。國民黨今舉行「基隆不要「黑」暗騎「適」！淘汰黑道立委、拒絕暗黑市長」記者會，再公布多項證據，揭露蔡適應與黑道關係密切的背景，呼籲基隆市民朋友要淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長。

國民黨青年團前總團長呂謦煒表示，蔡適應的背景如此複雜，日前就已經被踢爆服務團隊副主任的親兄弟不斷承攬政府上億元的自來水治水工程標案，以及助理有一位綽號「排骨」的天道盟太陽會陳姓大哥，但是蔡適應遲遲不敢正面回覆，甚至鬼扯「獅子會是黑道、他是公益慈善家」等等荒謬可笑的言論，蔡適應難道在考驗基隆市民朋友的智慧嗎？蔡適應難道把基隆市民當成傻子嗎？

台北市議員王鴻薇說，原本以為助理是黑道大哥就已經很離譜了，沒料到上禮拜還被踢爆蔡適應竟然利用立法委員的職權，疑似去施壓國防部賤賣國土，這麼恰巧買到這個土地的，又是跟黑道助理有淵源，又是天道盟太陽會，天底下怎麼會有這麼巧的事情？

王鴻薇進一步指出，日前國民黨才指出，蔡適應基隆服務處的所在地儼然就是「蔡適應的企業總部」，二樓是蔡適應服務處，四樓是黑道助理的公司，五樓是不斷承攬上億工程標案的服務團隊親信的公司。沒想到更有人踢爆，蔡適應二樓服務處的所在地，原來就是那位黑道大哥的，蔡適應服務處二樓的所有權人，就是睿森營造，睿森營造的負責人，就是天道盟太陽會的大哥陳清源，就是蔡適應的助理。她喊話「蔡適應出來打球」，自己出來說明清楚，絕不能讓基隆市的未來受到黑道操縱。

新北市議員參選人黃心華也說，原來蔡適應就是「黑暗騎適」，一個市長候選人背後的關係如此錯綜複雜，真的是匪夷所思。蔡適應二樓服務處從2016年就設置到現在，按照民進黨在質疑謝國樑的標準，蔡適應是不是該拿出這6年房租的匯款單據來證明自己的清白？蔡適應面對外界質疑他施壓國防部圖利黑道一案，始終避重就輕、模糊焦點，把鍋都推給新北市政府。

黃心華回顧該起標售案，表示無論是2016年內政部都市計畫委員會將土地開發主體由國防部政治作戰局改為土地所有權人，或者是2016年11月30日國防部報院核定辦理標售、2019年至2021年招標5次流標，直到今年4月第6次公開標售才以9億2680萬元標脫等等，主責機關要嘛是國防部、要嘛是內政部，請問新北市政府管得到中央的國防部或內政部嗎？蔡適應應該對外說明解釋清楚。