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不只助選更為復出政壇鋪路？韓國瑜推2023年曆

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜推出2023年曆。圖／韓國瑜辦公室提供
高雄市前市長韓國瑜推出2023年曆。圖／韓國瑜辦公室提供

卸下公職後轉任典亮慈善基金會董事長的高雄市前市長韓國瑜，這2年來全心投入公益，除了持續走訪全台各鄉鎮、拍攝「韓先生來敲門」系列影片之外，他也三不五時化身送貨員、親自將暖心物資送給需要的弱勢機構。而這次為了公益，韓國瑜也再度推出全新企劃-「韓先生2023年曆」即將上市。

韓國瑜辦公室表示，行善不在大富大貴，而在全心全意，離開政壇兩年多，韓國瑜對台灣這塊土地的關懷始終不變，他認為台灣人民需要的是安居樂業、良善互助，而非對立仇恨，這次推出2023年曆，就是為了推廣公益讓更多人知道。拍攝時，韓重新披起戰袍，走進攝影棚再度面對鎂光燈挑戰，想不到拍攝的第一張照片，就要求他必須穿上皮衣、擺出帥氣pose，讓向來習慣走草根親民路線的韓大喊吃不消。

韓國瑜表示，自己平常過慣簡單的生活，這次進棚拍照嘗試了很多新造型，一開始他還相當抗拒。但想到這次的企劃能帶起善的循環，才非常努力完成年曆的拍攝。韓感性的說：「台灣人民都是小小的巨人，一枝草一點露，不停地力爭上游、奮發前進！」他也表達希望台灣能多一點善的能量，別讓任何政治企圖逾越人性最基本的關懷。

這次發行的「韓先生2023年曆」，裡頭包含了韓國瑜棚拍的帥氣作品、以及以前曾拍過的經典造型，另外當然也少不了最著名的韓式金句。韓表示，為了喚起社會大眾對弱勢族群與公益事務的重視，這次銷售收入也將捐做公益使用，希望這份年曆能陪著支持者一起迎接全新的2023年。

韓國瑜 台灣人

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