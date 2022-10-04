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流氓奉茶？ 柯文哲嗆蔡英文資匪：快把百萬台商叫回來

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今上午出席超級悠遊卡上市記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今上午出席超級悠遊卡上市記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今年續辦雙城論壇，民進黨北市長參選人陳時中接受本報專訪時批柯文哲，無為又害國家，就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶。柯文哲今上午對於陳時中的說法，柯文哲嗆民進黨，「叫小英把ECFA停掉、把一百萬台商全叫回來，不要43%外銷到中國大陸，這個叫資匪。」

陳時中昨天接受本報專訪，對於今年柯文哲今年持續舉辦雙城論壇，陳時中嗆柯文哲，對世界發出首都市長對共機擾台的不在乎，沒有敏感度，「鄰居會認為你不在乎，那他也不會管那麼多」，若首都市長態度關係到國家安全，一定要讓世界知道台灣很在乎自由民主的生活方式。

柯文哲今天出席超級悠遊卡上市記者會活動，儘管沒有安排堵訪，不過對於陳時中的說法，柯文哲忍不住怒嗆民進黨，「叫小英把ECFA停掉，叫小英把一百萬的台商全部叫回來，不要43%的外銷到中國大陸，這個是資匪，這個叫資匪」。

柯文哲 陳時中 民進黨

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