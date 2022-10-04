前瞻第4期預算2102億 軌道、城鄉建設占大宗

行政院長蘇貞昌今上午赴立法院報告前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案。蘇貞昌指出，本次提出的第4期特別預算案，歲出共編列2102億元，全數以舉債支應，期程為2023年至2024年，期盼立法院朝野大力支持，早日通過特別預算，使這些有助國家長遠發展的計畫能順利落實推動。

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行至2018年底，計畫經費執行率為 92.3%；第2期特別預算執行至 2020年底，計畫經費執行率為91.6%；第3期特別預算執行至今年8月底，計畫經費執行率為100.3%。

蘇貞昌指出，觀諸前瞻基礎建設計畫推動以來，備受各縣市首長及各級民意代表重視，廣受民眾歡迎，無不大力爭取，近年來也逐漸展現具體成果，產生福國利民的效益。

在軌道建設方面，為提供國人可靠的軌道運輸服務，本期編列538億元，主要包括台鐵升級及改善東部服務、 鐵路立體化及都市捷運等。水環境建設編列451億元，主要包括縣市管河川及區域排水整體改善、無自來水地區供水改善等計畫經費。

綠能建設方面，為促進國家能源轉型與永續發展，本期編列127億元，主要包括區域電網儲能、公共充電樁 設置、海洋科技產業創新專區、國家綠能標準檢測驗證等計畫經費。數位建設部分編列382億元，主要包括5G網路建設、量子技術研發、民生公共物聯網數據應用、中小微型企業數位轉型、通訊傳播創新科技應用發展等計畫經費。

城鄉建設方面編列474億元，主要包括提升道路品質、改善停車問題、公共服務據點整備、開發在地型產業園區等計畫經費。因應少子化友善育兒空間建設，編列14億元，持續推動0-2歲兒童社區公共托育計畫。

為完善食品安全管理體系，本期編列14億元，持續興建食品藥物國家級實驗大樓、強化食安檢驗效能等。在人才培育促進就業建設編列102億元，主要包括年輕學者養成、數位與特殊技術人才發展、雙語政策等計畫經費。

蘇貞昌表示，前瞻基礎建設計畫為加速國家未來發展所需，有助帶動經濟、創造就業機會，也可促進產業轉型、提升國家競爭力，讓國人享有更好的生活品質。