報告總預算 蘇貞昌：預期今、明年國內經濟仍穩健成長

行政院長蘇貞昌今赴立法院報告「明年度中央政府總預算案」及「前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」並備詢。蘇揆指出，明年度總預算是衡諸國內外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展需要，具「持續照顧國人、壯大台灣」、「擴大對地方的挹注」以及「還債金額22年來新高」3大特點。

蘇貞昌指出，國內局勢紛亂，行政團隊加倍努力，穩健施政，強化經濟韌性，擴大照顧國民，堅守國家主權。近年來，台灣經濟成長率連年成長，疫情下還能逆勢成長，去年更創下11年來新高，每人GDP首次超過3萬美元，接連在國際重要評比，獲得世界權威機構高度肯定，不斷創下佳績。

蘇貞昌表示，儘管疫情對全球經濟衝擊逐漸緩和，但俄烏戰爭影響國際能源及糧食供需，造成全球性通膨，加上美國的連續升息，及中國採取嚴格封控措施，均約制全球經濟復甦力道。

蘇揆指出，就國外需求，新興科技應用持續擴展，企業數位轉型，以及各國積極推動基礎建設，均有助外銷市場成長，而國內半導體產業優勢，也支撐出口動能。內需方面，隨防疫管制措施鬆綁，國境解封，台灣將再度迎來國際觀光客，可望帶動民間消費加速回溫。

蘇貞昌說，在投資方面，公共建設規模持續加大，投資台灣3大方案再延長3年，國內半導體及資通訊廠商擴充產能、投入研發，離岸風電、太陽光電等綠能設施加速布建，均有助維繫投資動能，預期今、明兩年國內經濟仍能穩健成長，優於全球主要國家。

明年度總預算案歲入編列2兆5565億元，較今年度增加12.8%；歲出編列2兆7191億元，較今年度增加20.8%，歲出歲入短差1626億元，連同債務還本1110億元，共須融資調度數為2736億元，以舉債1736億元，及移用以前年度歲計賸餘1000億元予以彌平。

蘇貞昌指出，為帶動內需，活絡產業發展，編列公共建設計畫經費1725億元，加計前瞻預算編列832億元、營業與非營業特種基金編列3415億元，合共5972億元，較今年度相同計算基礎增加1457億元，約增32.3%。

蘇貞昌表示，近年國內經濟表現亮眼，國家財政持續改善，中央政府總預算執行結果，已自2017年起連續5年歲入歲出有賸餘，且2018至2020年賸餘均逾1000 億元，去年度更賸餘近3000 億元，蓄積的財政量能，得以支撐國家末來發展所需。

至於債務管控方面，預估明年底累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數的比率為31%，距離公共債務法所規定不超過40.6%的限制，尚有相當空間，且將較今年底持續減少0.8個百分點。