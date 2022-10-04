閣員遭爆挑秘書像選妃 蘇貞昌回應了
明年度防疫預算845億元創史上新高，被外界質疑有綁樁嫌疑。行政院長蘇貞昌今天上午在立法院受訪表示，明年因沒有特別預算，所以845億元編列在年度預算裡，國民黨自己參與審查預算，應該清清楚楚，不要指鹿為馬，還要扭曲。
蘇貞昌今赴立法院報告明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案並備詢。
蘇貞昌表示，疫情雖然已經尾聲，總是還沒過去，防疫還是戰戰兢兢，疫苗、藥物、防疫人員津貼仍要編列，過去3年因為有特別預算，今年943億編在特別預算內，明年沒有特別預算，所以845億編列在年度預算裡。
至於是否規畫指揮中心解散的時程，蘇貞昌表示，只要疫情還在，全國需要如何規範、把防疫做到最好，都要感謝指揮中心辛苦努力，政府會隨疫情變化，看需要再來斟酌。
此外，鏡週刊報導，行政院原能會主委謝曉星遭同仁爆料「挑祕書像選妃」，蘇貞昌表示，謝曉星會自己說明。
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