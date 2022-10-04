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黃介正：台美聯合演訓需精進擴大

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
空軍備役中將田在勱（左起）、國民黨駐美代表黃介正和退役海軍上將陳永康組團參加美台國防工業會議。華盛頓記者張文馨／攝影
空軍備役中將田在勱（左起）、國民黨駐美代表黃介正和退役海軍上將陳永康組團參加美台國防工業會議。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨駐美代表黃介正3日在美台國防工業會議專題演說，談論國民黨對當前台海安全的看法，並提出國民黨主張要擴大台美在西太平洋戰略利益，並精進台美聯合演訓。

黃介正表示，烏克蘭戰爭和解放軍8月環台軍演已改變台海安全和作戰樣態，台美之間需要真的坐下來深入討論，在台海和西太平洋的戰略利益，擴大這項交集。

黃介正說，國民黨主張台灣國防要快速提升不對稱戰力和社會韌性，要擴大精進聯合演訓，台灣民選政府和軍方對話共商國防政策，尊重軍事專業。

黃介正以「嚇阻與耐力」為題發表演說，他表示，台灣現在不能只談「備戰」，而不談能為台灣爭取時間來強化防衛能力的「避戰」。

黃介正說，談人民自我防衛或軍事改革都需要時間，口號不可能一夜之間變成戰力，「台灣必須爭取時間」，避免在強權競爭下台灣過早出局。

國民黨主席朱立倫6月訪美時說「九二共識是沒有共識的共識」，引發外界好奇國民黨兩岸政策的立場；美台國防會議上仍有人提問，黃介正說，九二共識是護欄，若談處理兩岸關係和維持台海和平穩定，九二共識仍是非常有用且可能唯一有效的護欄。

談到國民黨副主席夏立言日前訪陸風波，黃介正表示，兩岸對話不是要尋求兩岸政治關係的最終解決，兩岸對話是避免風險、處理危機，這個很重要，尤其是在兩岸風險越來越高的時候。

國民黨駐美代表黃介正參加美台國防工業會議。華盛頓記者張文馨／攝影
國民黨駐美代表黃介正參加美台國防工業會議。華盛頓記者張文馨／攝影

黃介正 國民黨 台海

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