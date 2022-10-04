黃介正：台美聯合演訓需精進擴大

國民黨駐美代表黃介正3日在美台國防工業會議專題演說，談論國民黨對當前台海安全的看法，並提出國民黨主張要擴大台美在西太平洋戰略利益，並精進台美聯合演訓。

黃介正表示，烏克蘭戰爭和解放軍8月環台軍演已改變台海安全和作戰樣態，台美之間需要真的坐下來深入討論，在台海和西太平洋的戰略利益，擴大這項交集。

黃介正說，國民黨主張台灣國防要快速提升不對稱戰力和社會韌性，要擴大精進聯合演訓，台灣民選政府和軍方對話共商國防政策，尊重軍事專業。

黃介正以「嚇阻與耐力」為題發表演說，他表示，台灣現在不能只談「備戰」，而不談能為台灣爭取時間來強化防衛能力的「避戰」。

黃介正說，談人民自我防衛或軍事改革都需要時間，口號不可能一夜之間變成戰力，「台灣必須爭取時間」，避免在強權競爭下台灣過早出局。

國民黨主席朱立倫6月訪美時說「九二共識是沒有共識的共識」，引發外界好奇國民黨兩岸政策的立場；美台國防會議上仍有人提問，黃介正說，九二共識是護欄，若談處理兩岸關係和維持台海和平穩定，九二共識仍是非常有用且可能唯一有效的護欄。