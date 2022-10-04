來點別的！ 他們用泡泡派對在台南打選戰

尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，將舉辦一系列的「泡泡派對」親子活動，議員們誓言要當育兒父母的變形金剛，成為這群爸媽的最強大後盾，為爭取幼兒福利、教育政策優質化而努力。

首場將於10月10日周一下午4點在水萍塭公園登場，接續10月15日下午4點在明亮里公園 (南區新都路396號)、10月16日早上10點在和平里公園（東區文化二街58號）及10月22日下午2點30分在新化保生大帝廟前。現場除了有泡泡情境體驗及道具以外，前3場還特別安排「妃妃爆爆」爆米花。10月22日是余柷青競選總部成立，希望利用泡泡派對活動增加親子同樂的氣氛。

立委陳亭妃表示，有首歌唱著，每位媽媽都是孩子的「變形金剛」，可以隱身也能巨大，為人父母則強，無論壞人或蟑螂什麼都不怕。自己與議員們是這群爸媽最強力的後援，要當他們的變形金剛。

她說，任內與議員們合作，在中央與地方配合爭取的教育政策，包括「班班有冷氣」讓小孩子輕鬆學習、更新「視聽教室」設備讓小孩子快樂學習、校園「遊樂器材改善」讓小孩子安全遊玩、改善「營養午餐」廚房讓小孩子吃得安心、爭取「特色公園」讓小孩子玩得開心等，都成功促使校園環境升級，給予孩子更完善的照顧。