快訊

北韓朝日本北部發射飛彈！日本罕見對民眾發出「避難」警告

諾貝爾獎也有論文門 那座本該頒給台灣女學霸的醫學獎

來點別的！ 他們用泡泡派對在台南打選戰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，舉辦泡泡派對。記者鄭惠仁／攝影
尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，舉辦泡泡派對。記者鄭惠仁／攝影

尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，將舉辦一系列的「泡泡派對」親子活動，議員們誓言要當育兒父母的變形金剛，成為這群爸媽的最強大後盾，為爭取幼兒福利、教育政策優質化而努力。

首場將於10月10日周一下午4點在水萍塭公園登場，接續10月15日下午4點在明亮里公園 (南區新都路396號)、10月16日早上10點在和平里公園（東區文化二街58號）及10月22日下午2點30分在新化保生大帝廟前。現場除了有泡泡情境體驗及道具以外，前3場還特別安排「妃妃爆爆」爆米花。10月22日是余柷青競選總部成立，希望利用泡泡派對活動增加親子同樂的氣氛。

立委陳亭妃表示，有首歌唱著，每位媽媽都是孩子的「變形金剛」，可以隱身也能巨大，為人父母則強，無論壞人或蟑螂什麼都不怕。自己與議員們是這群爸媽最強力的後援，要當他們的變形金剛。

她說，任內與議員們合作，在中央與地方配合爭取的教育政策，包括「班班有冷氣」讓小孩子輕鬆學習、更新「視聽教室」設備讓小孩子快樂學習、校園「遊樂器材改善」讓小孩子安全遊玩、改善「營養午餐」廚房讓小孩子吃得安心、爭取「特色公園」讓小孩子玩得開心等，都成功促使校園環境升級，給予孩子更完善的照顧。

他們表示，舉辦親子活動的宗旨，就是讓大家能到戶外走走，暫時遠離3C產品與緊繃的生活壓力，出門呼吸新鮮空氣，並讓小孩子放電。相信優質的競選方式，自然能吸引民眾的認同與肯定。

尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，舉辦泡泡派對。記者鄭惠仁／攝影
尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，舉辦泡泡派對。記者鄭惠仁／攝影
尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，舉辦泡泡派對。記者鄭惠仁／攝影
尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，舉辦泡泡派對。記者鄭惠仁／攝影

2022大選 台南市選舉

延伸閱讀

影／專訪談選戰 陳時中快問快答不想跟蔣、黃共進晚餐

遭爆涉傷害致死案 鍾東錦：傷口被挖掘出來鞭屍

高雄輕軌成選戰攻防 捷運局： 韓國瑜停工讓基層無所適從

小英女孩變阿中女孩 陳時中開箱競總公布4新任發言人

相關新聞

日艦擾我研究船 台日雙方海上對峙畫面曝光

我國台灣大學新海研一號研究船日前在東部海域從事科學研究時，遭日本公務船騷擾，海巡署派艦與日船對峙，一船抵住兩艦逼退對方，...

夏立言：我是唯一登陸直言台灣反軍演的人

國民黨副主席夏立言率團出訪中國大陸惹議，夏立言昨天在基隆輔選時表示，他是唯一在中國大陸官員面前，告訴對方台灣百分九十民眾...

來點別的！ 他們用泡泡派對在台南打選戰

尋求連任的台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，及市議員參選人余柷青揮別傳統選戰模式，將舉辦一系列的「泡泡派對」親子活動，議...

解封不解散 蔡政府硬留指揮中心的司馬昭之心

國境解封在即，弔詭的是，當初因應疫情升溫而成立的疫情指揮中心，卻未順勢解散。衛福部長薛瑞元說「指揮中心還有事要做」，指揮官王必勝更說，若指揮中心解散了，只獲得緊急授權（EUA）尚未取得藥證的疫苗或藥物都得銷毀。說來說去，就是不想解散，蔡政府把解封當選舉利多，卻又讓指揮中心死賴著不走，到底在盤算些什麼？

藍批高端內線案沒動靜 檢：已查1年

國產高端疫苗涉內線交易疑雲，國民黨立委曾銘宗昨天質詢，法務部駐金管會檢察官就高端內線案移送九次，不見檢察官發動偵查，檢察...

壯志已塵封？選戰牽動蘇揆動向 扁妙解：很多人在排隊

九合一選舉倒數一個多月，民進黨選情至今尚未由冷轉熱。蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌最近賣力輔選，全國走透透，盼用力炒熱氣氛。黨內大多數人都認為，若這次民進黨戰績不佳，蘇揆可能面臨內閣總辭壓力，被迫「世代交替」，但黨內更多人猜測蘇貞昌的下一步是什麼，到底會華麗轉身，還是更上一層樓？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。