高虹安稱受邀參加董事長開講 藍營：她的競辦發感謝狀

民眾黨新竹市長參選人高虹安上周六參加董事長開講新竹場活動遭綠營質疑「就是高虹安造勢大會」，但高虹安競辦否認稱是「受邀參加」；國民黨市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠今晚說，陣營收到網友爆料一張署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀，讓人疑惑高陣營說受邀參加，怎麼又用競辦名義發感謝狀？

徐維遠在臉書ＰＯ上該感謝狀，他說，這照片是署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀，內容寫明「感謝參與新竹市長參選人高虹安競選辦公室所舉辦之董事長開講活動」。原來，10月1日高虹安在新竹辦的「董事長開講」活動，協助辦理的人都有這一張感謝狀。

徐維遠說，當天民進黨質疑董事長開講「就是高虹安造勢大會」。高虹安競辦卻否認，辯稱「高虹安是受邀參加」，他想問，說高是受邀參加，怎麼又用競辦名義發感謝狀？這就是一場造勢助講大會，你知道、我知道、獨眼龍也知道，就是高虹安不知道？

徐維遠指出，既然名嘴們都風塵僕僕來到新竹，為何高虹安不大方承認就好？遇到質疑卻選擇用謊言來卸責，如果他是當天的協助幹部 ，看到高虹安競辦這種說法，心裡肯定在淌血，因為高虹安言語之中，根本充滿著背叛。

徐還說，前陣子高虹安競選服務處的看板佔用停車格被爆出來，也是立馬一股腦把責任推給房東，然後與她無關。現在市府交通處已經認定該立牌違規，高虹安作為市長參選人，還要堅持把責任推給小小的房東嗎？選舉階段都沒有扛起責任的勇氣，未來市政經緯萬端，怎麼相信高虹安能扛得起來？