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日艦擾我研究船 台日雙方海上對峙畫面曝光

日艦擾我研究船 揭仲：不可放任日艦行動而不作為

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
日本海上保安廳波照間型巡視船（右，PL-61)日前在東部海域逼近我新海研一號，海巡派遣花蓮艦（左）趕抵戒護，隔在兩艦之間。圖片來源：新海研一號
日本海上保安廳波照間型巡視船（右，PL-61)日前在東部海域逼近我新海研一號，海巡派遣花蓮艦（左）趕抵戒護，隔在兩艦之間。圖片來源：新海研一號

我國台灣大學新海研一號船日前在東部海域從事科學研究時，遭日本大型公務船騷擾，海巡署派艦與日船對峙逼退。政府任由日艦在東部外海梭巡的後遺症逐漸顯現，學者認為，倘若放任日方船隻行動而不作為，時日一久，恐讓日本創造出有利其訴求的「新現狀」，不利我方的經濟海域主張

海巡東機隊九月廿九日上午十一時許，接獲位於花蓮港東南方六十九浬的「新海研1號」通報，日本海上保安廳波照間號（PL-61）逼近我船，並廣播宣稱該海域屬日本經濟水域，東機隊派遣花蓮艦趕抵戒護新海研一號，日方增援艦艇趕抵，雙方對峙長達十小時。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，各國所主張的經濟海域出現重疊，在國際上其實很常見；而各國在面對這種情形時，主要的手段就是在海域執法上要「鬥而不破」。換言之，我方還是應該在經濟海域重疊區內嚴格執法，盡量創造在我方經濟海域實際執法的事實，但要注意避免造成民間人船的傷亡。

由於我方任由日艦梭巡東部海域，揭仲認為，倘若放任日方船隻行動而不作為，時日一久，就會讓日本創造出有利其訴求的「新現狀」，不僅會讓我方的經濟海域主張在國際上越來越站不住腳，更可能在我國與日方在經濟海域重疊區內發生糾紛時，容易遭日方扣上「破壞現狀」的帽子。

日本經濟 海巡署 海研一號

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