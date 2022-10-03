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疾管署預算暴增？ 指揮中心澄清：因特別預算沒了

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心澄清預算編列事宜。圖／指揮中心提供
指揮中心澄清預算編列事宜。圖／指揮中心提供

新冠肺炎在國際延燒兩年多，但隨藥物、疫苗問世及病毒株變異，新冠肺炎趨於輕症化、流感化，但衛福部疾管署112年度預算編列了845億元，是本年度187億元的4.5倍，引發外界質疑。指揮中心晚間發布新聞稿澄清，因特別預算將於本年底用罄，相關防疫需求必須回歸編列一般公務預算來支應，防疫預算並未暴增。

指揮中心表示，近三年來，防疫經費主要來源為8400億的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」。

但特別預算將於本年底用罄，相關防疫需求必須回歸編列一般公務預算來支應，加上明年疫情無法預測，疫苗、藥物、治療跟防疫物資等仍要有適當準備，因此明年編列防治經費845億元，比本年度防疫經費總計943億元還少98億元。

本年度衛生福利部用於新冠肺炎的防疫經費共943億元，包括疾病管制署的嚴重特殊傳染性肺炎防治預算187億元，及特別預算756億元。

明年度將原納編於特別預算的抗病毒藥物、疫苗、倉儲管理及物流、以及確診個案隔離治療費用等須持續辦理的防疫必要支出845億元，改納編明年度總預算。無論是特別預算或一般公務預算，均經過立院審議與監督，並無防疫預算暴增情事。

新冠肺炎 疫苗 紓困振興 衛福部

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