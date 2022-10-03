疾管署預算暴增？ 指揮中心澄清：因特別預算沒了

桃園市長選舉，國民黨提名的市長參選人張善政被形容是「佛系打法」，出拳老是無法擊中民進黨的要害，拳拳像打在棉花裡。但國民黨議員和今年標舉以無黨參選的「新選風連線」議員參選人卻攻勢凌厲，輪番砲轟現任市長鄭文燦「執政卻不擅持家」，不僅為自己的議員選舉拉抬氣勢，也替在野的市長參選人增添柴火。

2022-10-03 19:00