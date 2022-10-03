防疫預算暴增為綁樁？ 政院駁：不增反減

媒體報導，有關明年度防疫預算較今年增加數倍。行政院發言人羅秉成表示，實質上明年編列的防疫預算不僅無倍增之事，反而減少近百億元，今年943億元比明年編列的845億元，尚多出98億元左右。

羅秉成指出，政府編列的明年度防疫「公務預算」845億元，較去年編列今年度「公務預算」187億元，表面上似乎增加數倍，但實際上卻是「不增反減」。由於近3年來，防疫經費主要來源編列在8400億特別預算中，今年防疫預算經費總共943億元（包括編列及流用的特別預算756億元，加上一般公務預算187億元）。

羅秉成說，此「特別預算」的防疫經費年底即將用盡，明年度已無特別預算經費可供編列，故將防疫支出所需經費全部回歸編列於一般「公務預算」，此與今年編在一般「公務預算」的187億元相比，雖然形式似有倍增，但實質上明年編列的防疫預算不僅無倍增之事，反而減少近百億元，亦即今年943億元比明年編列的845億元尚多出98億元左右。

羅秉成表示，特別預算與一般公務預算都要經過立院審議與監督，2年多來也因立院對預算的支持，能讓我國有能力在全球疫情中減少社會衝擊、經濟表現最好。至於有政治人物指稱「防疫預算暴增，是為選舉綁樁」云云，實為扭曲事實的言論，請勿再以訛傳訛。

羅秉成表示，未來雖將逐漸走向正常生活，各項防疫工作仍有必要持續，如採購各種抗病毒藥物、倉儲管理及物流等273億元，撥充疫苗基金辦理新冠疫苗採購及相關接種作業256億元、隔離治療費用160億元，檢驗診斷(PCR)經費77億元，以及居家隔離補償及負壓隔離病房醫護人員津貼等62億元等。未來全球疫情雖然可望明朗，但政府仍須為各項防疫工作做好準備。