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朱立倫會見德國國會友台小組 暢談兩岸關係能源政策

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫今日下午會見德國國會友台小組。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今日下午會見德國國會友台小組。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今日下午會見德國國會友台小組。該團由德國國會友台小組主席魏爾胥議員率團訪台。同時德國在台協會處長許佑格博士、政治主任何峰也陪同出席。會中雙方就兩岸關係、能源政策、居住政策等議題，進行充分交流與互動。當日晚間，朱立倫也親自出席德國在台協會舉辦的｢德國統一紀念日慶祝晚會｣，以表恭賀與祝福之意。

朱立倫提到，兩岸經貿關係非常密切，我國不應放棄任何與對岸溝通的機會。我國在貿易比率上大陸就占近42%，國民黨是特別重視經濟發展的政黨，面對如此高度的經貿依賴與緊張的國際情勢，我國爭取更多時間做好經貿風險分散的工作。日前副主席夏立言前往大陸訪問台灣同胞並與對岸交流，便是實踐國民黨政策方向，擔負起關心我國人民、身為負責任在野黨的職責。

德國國會友台小組訪團關心國民黨對於美國眾議員議長裴洛西訪台的看法。朱強調，國民黨執政時期，各國國會議員訪團便時常來台交流訪問，其中也包含時任美國眾議院議長金瑞契，外國友人來訪是民主的常態，大陸此次圍台軍演是反應過度。北京應了解，針對台灣強硬的軍事演習只會造成反效果，傷害兩岸人民之間感情、無益於促進兩岸和平穩定。國民黨相信兩岸必須互相對話，也呼籲執政黨應和陸方保持暢通的溝通管道。

與會雙方也針對全球氣候變遷、能源政策、居住政策交換意見。朱立倫提到，我國應致力於減少石化能源以應對氣候變遷挑戰，而民進黨政府僅主張2025非核家園目標，卻沒有配套措施，使國家陷入缺電危機也影響經濟發展。

德國 國民黨 朱立倫

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