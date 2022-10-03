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德國議會訪台代表團：中國的威脅「不可接受」

德國之聲／ 德國之聲

到訪台灣的德國聯邦議院友台小組周一（10月3日）在台灣總統府受到台灣總統蔡英文的接見。蔡英文在致辭時表示，這是全球疫情爆發以來，首次有德國國會訪團來台，而且由跨黨派的國會議員組成，她對此表達誠摯的感謝。蔡英文說：“今天是10月3日，德國國慶日。我代表台灣人民祝賀德國，也祝福台灣和德國友誼長存。”

蔡英文說，今年8月，中國透過長時間的軍演，企圖干擾既有的區域秩序，德國是今年度的G7輪值主席國，也在第一時間透過G7外長的聯合聲明，再次強烈表達維持台海和平的重要性。對於德國對台灣的堅定支持，她要代表所有台灣人民表達最深的感謝。

德國友台小組主席克勞斯-彼得·韋爾斯（Klaus-Peter Willsch，也譯魏爾胥）在致辭時說，他首先要感謝蔡總統祝賀德國的國慶日，“我們的祖國統一的那一天是我政治生涯中最美好的一天”。

韋爾斯說：“台灣人應該很驕傲台灣的民主發展，民主能夠發揮作用，特別是台灣的民主發展，在亞洲具有非常重要的意義，民主自由、還有人民的生活，展現在台灣經濟的成功，世界也是有目共睹。”

韋爾斯將台海局勢同俄羅斯入侵烏克蘭進行比較。他指出，德國聯邦議院也在不同文件跟不同的討論中反復明確表示，“如果它們遭到鄰國威脅，我們認為這絕不可以接受”。他說，不能通過軍事強力強迫台灣參與其不自願的合作，德國聯邦議院會持“明確的拒絕態度”。

韋爾斯還說：“我們知道，我們這周在這裡，並不會讓所有人都高興。”德國聯邦議院友台小組6人團動身前往台灣前，北京方面對這一行程提出嚴正抗議。“但是我們對此並不關心。”韋爾斯說。他說，聯邦議院自行決定與友好國家議會的關系。與台灣的合作就是其中一個重要組成部分。

韋爾斯還指出，台灣不僅是德國在亞洲重要的貿易伙伴，如果沒有台灣的半導體，全球的工業可能會有很大的問題。

台灣立法院台德友好協會會長、民進黨立委張宏陸在接受德國之聲采訪時說：“德台共享民主價值，德國政府與國會這次在印太發展報告中首度提及台灣，並明文反對以非和平方式改變台海現狀。德國也明確支持台灣加入世界衛生大會，所以大家一起努力跟共享民主價值，我認為這是德國代表團來訪台的重要性。”

台北大學公共行政暨政策學系羅至美教授在接受德國之聲采訪時說：“德國在亞太地區的戰略利益跟美國不同。德國不是一個太平洋國家，然後德國過去在亞太地區過去也只追求德商利益最大化，所以德國參訪團來，不一定是要解釋成與中國交惡，但我希望他們能單邊與台灣加強更深層的商務關系。”

台灣東海大學政治系教授沈有忠也表示：“這次德國議會代表團訪台象征意義還是大於實質，主要原因是這是6個黨團派代表來，不是完全由執政黨的議員出席。來台出訪的目的主要也是表達對台灣，還有自由、民主跟人權的支持，並沒有確定或直指說要談什麼實質合作。從象征意義上來說，表達一個德國對遠在東方自由國家的支持，是比較重要的意涵。”

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