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【重磅快評】日方擾蔡總統命名研究船 政府竟噤聲？

聯合報／ 主筆室
由蔡英文總統命名的台灣大學「新海研一號」研究船，上月底在花蓮港東南方六十九浬海域執行科研任務，遭日本公務船試圖干涉騷擾。圖／台船提供
由蔡英文總統命名的台灣大學「新海研一號」研究船，上月底在花蓮港東南方六十九浬海域執行科研任務，遭日本公務船試圖干涉騷擾。圖／台船提供

由蔡英文總統命名的台灣大學「新海研一號」研究船，上月底在花蓮港東南方六十九浬海域執行科研任務，遭日本公務船試圖干涉騷擾，雖海巡署緊急派艦馳援並與日船對峙，卻未聞官方對於日本如此蠶食我海域作為有何抗議。

兩年前，蔡英文於台船公司基隆廠主持命名暨下水典禮，勉勵為海洋探測與教學而興建的新海研一號，能夠承接我國海洋科學基礎研究與海洋國土永續發展的使命，航向藍海，放眼國際。不僅如此，新海研一號網站也都會公布每次出港回港期程，也足以顯示其純科研性質，並非掛羊頭賣狗肉的漁政船或間諜船。

但這一艘「總統牌純科研船」，卻仍不受日本待見；更讓人憤慨的是，她被騷擾的海域並非在更靠近日本的魚台海域，而是在花蓮東南方，這裡雖然是屬台日各自主張200浬專屬經濟海域的重疊範圍，但當時海研一號卻是在重疊海域中間線以西靠近台灣的位置。

隨著新海研一號遭騷擾消息曝光，各種揣測也隨之浮現。一說是因應共軍月前環台操演，日方加派艦艇不斷梭巡我東部海域，我方因「台日親善」加上日方有「協防」之意，任由日艦趨近我花蓮、蘇澳外海，也造成如今的後遺症；也有戰略專家分析，當天海象良好，日方根本不必接近才能查知是否為海研一號，很可能是日方刻意闖進我方近岸海域，以便透過實質執法事實，來主張該海域管轄權，背後居心險惡。

日方此不智之舉打臉蔡總統之餘，也捅破「台日親善」的假象。不過幾天前，我方才派出立法院前院長蘇嘉全、王金平，以及駐日代表謝長廷參加日本為遇襲身亡的前首相安倍晉三舉行的國葬，各界並把焦點放在國葬禮以「台灣」唱名，將之解讀為「台日友好」的具體象徵。更且，高雄還有人打造了安倍晉三紀念銅像，監察院長陳菊為銅像揭幕，致詞時還表示，盼安倍在天之靈保佑台日友誼永存。

殊不知安倍「挺台」形象的背後，卻是他曾強勢宣示釣魚台屬於日本。並且，就在安倍銅像風光揭幕隔天，數百民眾才前往台北市的日本台灣交流協會，進行「討海護漁」抗議行動。對照日方騷擾新海研一號之舉，更顯得民間之「知日」與民進黨政府之「媚日」。

民進黨政府在釣魚台問題不斷退縮、自失立場歷歷在目，如今面對日方步步近逼到了花蓮後花園門口，仍然噤聲。在我們為海巡弟兄奮勇護海加油打氣之時，再看看政府的軟弱，怎不讓人感慨：好一個「台日親善」啊！

日本台灣交流協會 海研一號 花蓮

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