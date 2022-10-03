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夏立言暢談大陸行4點結論 指有成果反對聲音就小了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨副主席夏立言（左二）率團出訪中國大陸引發爭議，今天他在基隆暢談此行成果，提出4點結論。記者邱瑞杰／攝影
國民黨副主席夏立言（左二）率團出訪中國大陸引發爭議，今天他在基隆暢談此行成果，提出4點結論。記者邱瑞杰／攝影

國民黨副主席夏立言率團出訪中國大陸引發爭議，今天他在基隆暢談此行成果，提出4點結論。他說。自己是唯一在中國大陸官員面前，告訴對方台灣90%的人反對軍演的人，並因為此行有了一些具體成績，在台灣聽到反對的聲音也小了一點。

夏立言說，上次去大陸，外界有不同的聲音。黨主席朱立倫今年6月率團到美國去，就準備要去大陸訪問，因為國民黨跟中國大陸的台商，有3年沒有互動。過去我們非常關心他們，這3年因為疫情沒有人去，他們也感覺好像沒有人在愛護他們。

夏立言整理此行的感想，第一個是本來很單純的看台商之旅，被民進黨政府操作的非常複雜。譬如說行程唯一目的是到華中、華東及珠三角地區探視台商，申辦文件欄位有「可能見到的大陸官員」，因為他過去工作的關係，填寫可能會見到中共國台辦主任劉結一、海協會長張志軍，但非他要求見面。

夏立言說，公文送到陸委會報備第2天，就有媒體寫很長的文章，說他是應中國大陸要求去，說他要去北京見洋洋，把他的行程好像是他們在設計一樣。說他要去幫國民黨募款，要去跟共產黨報告國民黨的立場，全部都不是事實。

夏立言表示，單純的訪問因為政治操弄變得複雜。可是也因為變得複雜，讓他的任務變得更重要，這次出去對國民黨的選舉到底是好還是不好，完全看他能不能表現出來。

夏說，按照行程一路走，他見到了張志軍，並利用這個行程做該做的事情，他們是唯一在中國大陸官員面前，告訴對台灣90%的人都反對軍演，對於中國大陸對台灣的軍演感到不舒適，感到憂慮。

夏立言第二個感想，是到大陸後發現，台商現在最困難的是沒有航班、航點來往兩岸。廣東地區30萬台商沒有飛機，上海地區台商更多，1周只有1班飛機。小三通沒有了，廈門地區飛機每天有兩班，可是候機名單長達1000人，這就是目前台商面臨的問題。

夏立言說，台商不是要回來選舉，只是想回來看看家人，他們已經沒有選舉資格了，可是連這個都做不到。中國大陸告訴他，對這件事情樂觀其成，主要的問題出在我們的政府跟我們的航空公司，國民黨會繼續往前推進。

第3個感想是有關兩岸經濟合作架構協議（ECFA），夏立言指協議超過10年，隨時會停，對台灣企業界打擊會非常大，中部機器業者很擔心。此次到中國大陸，在他的要求之下，對岸明確表明暫時不會停止柬埔寨很多年輕人在那邊受害，中國大陸也表示願意協助，甚至給了他兩個電話，可以直接聯絡。

夏立言說，農漁民也受到一些經濟打擊，我們希望透過更好的信譽的廠商往前推進，不要受到影響。有了這些具體成績之後，在台灣聽到反對的聲音的確變小了。

夏立言表示，最後一個感覺是兩岸之間目前兵凶戰危，不像過去國民黨執政8年，台灣海峽是和平之海，台灣得到很多紅利。短短幾年台灣變成全世界最危險的地方，大家討論什麼時候會打仗，會不會打仗，怎麼打仗，美國人會不會來，日本人會不會來，民眾的資訊又少之又少，他覺得這是一個非常危險的情況。

夏立言說，過去他在陸委會任職，桌上有支電話可直接打到國台辦，現在電話還在，只是不會再響了。很多美國將領告訴他，並不是怕打仗，而是怕見到意外發生的戰爭。溝通的管道最重要，國民黨有管道，所以應該盡一分力量，應該做的事情就去做。

夏立言說，常常跟美國人講國民黨不是親中的政黨，而是瞭解兩岸關係很重要，我們有管道、有能力、有意願、有經驗好好處理兩岸關係。只有國民黨執政，台灣的同胞才會看的和平。

夏立言並引述學者趙春山寫的文章做為結論，民眾如果想要打仗，請選一個喜歡打仗、會打仗的總統。如果不想打仗，要和平，要過安穩和平的日子，請在下一次選舉選一個懂得處理兩岸關係，懂的談判，懂得有溝通的一個政黨。

國民黨副主席夏立言率團出訪中國大陸引發爭議，今天他在基隆暢談此行成果，提出4點結論。記者邱瑞杰／攝影
國民黨副主席夏立言率團出訪中國大陸引發爭議，今天他在基隆暢談此行成果，提出4點結論。記者邱瑞杰／攝影

夏立言 國民黨

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