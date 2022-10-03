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桃園第二階段莫德納次世代雙價疫苗 免預約開打

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府衛生局王文彥。圖／桃園市政府提供
桃園市政府衛生局王文彥。圖／桃園市政府提供

目前仍為疫情高原期，配合中央開放第二階段對象追加接種莫德納次世代雙價疫苗政策，桃園市自今日起在18處採取分齡分眾免預約方式為期3天（上午8時至12時、下午1時至4時），開設莫德納次世代疫苗社區追加劑接種站，提升民眾抵抗Omicron變異株免疫保護力。

桃園市政府衛生局王文彥提醒民眾，桃園市社區接種站免預約，並未發布「COVID-19次世代疫苗預約通知，請於收到簡訊後3個工作天內進行預約」訊息，民眾務必提高警覺，勿點擊不明來源連結或輕易提供個資，對於不明簡訊請勿輕信不要轉傳。

今日社區接種站開放60-64歲民眾施打，民眾相當踴躍，接下來10月4日（周二）為55-59歲、10月8日（周六）為50-54歲，王局長提醒符合第二階段追加接種莫德納次世代雙價疫苗者，只要前往前須確認與最後一劑基礎劑/基礎追加劑或前一劑追加劑間隔至少12週(84天)，可把握機會前往施打。

中央流行疫情指揮中心今日公布全國新增3萬3,377例COVID-19本土個案，其中桃園計有3901例，王文彥說明，桃園本土個案數較昨日4661例下降16.31 %。

截至10月3日，桃園市居家照護共3萬3286人在案，照護案件累計74萬5735人，已完成74萬741人，累計完成率約99.3 %。桃園專責ICU開設40床、收治34人、空床數6床；專責病房539床，收治282人，空床數257床，收治比率約52.3%，醫療能量充足。

新冠肺炎 COVID-19

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