徐耀昌替鍾東錦站台 徐定禎質疑國民黨假排黑、打假球

國民黨中常委、苗栗縣長徐耀昌昨晚公開為脫黨參選縣長的鍾東錦站台，震撼苗栗政壇，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天針對徐耀昌的選舉操作，質疑國民黨與黨主席朱立倫是假排黑、打假球。

徐定禎指出，國民黨以排黑條款為由提名前水利會長謝福弘為縣長參選人，本是端正選風的好事，然而擔任苗栗縣長的國民黨中常委徐耀昌卻公然為脫黨參選縣長的鍾東錦站台，請問國民黨的排黑條款是不是已經改變？

他說，看到徐耀昌為鍾東錦站台，國民黨縣黨部主委劉政鴻卻說徐耀昌是中常委，縣黨部權限無法開鍘；請問國民黨黨中央會不會以黨紀處分徐耀昌？

徐耀昌支持鍾東錦已經違背國民黨黨紀，更坐實之前修改「鍾東錦條例」是開巧門、排黑做半套。請問國民黨敢說你們有沒有打假球？國民黨會放生正式提名的參選人謝福弘嗎？

徐定禎表示，選民期望看到政黨良性競爭，立場搖擺甚至謊話連篇的政治人物會被民意唾棄。鍾東錦既然被「排黑條款」排除，就證明此人背景連國民黨都無法接受，國民黨應該堅定以黨紀處分徐耀昌，否則國民黨作為大黨的顏面盡失，將來更不可能領導社會進步。

他呼籲，國民黨內鬥全面檯面化，是鍾東錦與謝福弘的對決、也是徐耀昌與劉政鴻的角力；苗栗不是「非藍即黑」，徐定禎要讓苗栗完成「三個告別」，告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系選舉，這一戰一定會翻轉苗栗。