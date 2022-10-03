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警大聲明風波 徐國勇：不介入學倫事件

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
立法院內政委員會邀請內政部長徐國勇進行專題報告。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會邀請內政部長徐國勇進行專題報告。記者許正宏／攝影

民進黨新北市長候選人林佳龍猛攻新北市長侯友宜警大博士學位的合法性，不料，日前警大的「聲明」卻遭自家校長陳檡文打臉，引發更大風波。內政部徐國勇今在內政委員會備詢時表示，警大是學術機關，這件事從頭到尾他都沒介入。

民眾黨立委賴香伶今在質詢時質疑，一個警大校長對某位候選人博士論文是否真倫表達態度，適合嗎？

徐國勇說，警大是學術機關，行政部門雖然是內政部單位所轄，學倫事件就讓警大依學校運作方式去處理，他不介入。

徐國勇在答覆國民黨立委李德維質詢時重申，此事是自己看報才知道，也沒跟陳檡文聯絡過。

賴香伶追問，陳檡文是否需要來說明？徐國勇說，不必了，學倫事件他不介入，「我現在叫他來說明你們就會說我介入了，我也很麻煩。」

新北市長 徐國勇 內政部

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