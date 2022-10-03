民調／中共武力犯台美國是否出兵台灣？民眾看法兩極

國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會今舉行「台灣政策法案與美中台關係」發布記者會。針對美國總統拜登多次表達中共武力犯台美軍會出面捍衛，但國務院又重申「一中政策」沒改變，民調結果顯示，有48.2％相信美國會派兵參戰、45.6％持保守的看法，台灣民眾的看法兩極。

民眾對於蔡英文總統在國際外交上的表現，有48.5％的民眾表示滿意、49.4％表示不滿意；有36.0％民眾認為民進黨執政下，台灣的國際空間增加，也有41.7％的民眾認為，台灣的國際空間反而減少。

在「台灣政策法案」的影響部分，有50.1％的民眾認為，接受美國5年65億美元的「無償」軍事援助，可能會失去台灣國防的自主性，也有43.0％不同意；而「台灣政策法案」中，增加美台的軍事訓練合作，有41.5％民眾認為對台灣的保障增加，但是也有37.4％的民眾認為反而增加台灣的風險。

有39.5％民眾認為，台灣應該靠美國近一點，但是也有46.8％的民眾認為，台灣應該與美國以及中國大陸保持相等的距離。更有高達65.4％的民眾認為，台灣執政黨的政策，應該要避免捲入美國與中國大陸的對抗之中。

此次民調也詢問民眾，「會不會感受到中共領導人習近平以武力解決台灣問題的壓力正逐漸加大？」結果發現，62.7％的民眾感受到中國大陸武力解決台灣問題的壓力正逐漸加大。

江啟臣首先指出，民調結果發現，民眾對美中關係的看法，與個人的政黨支持呈現高度相關，也因此呈現兩極化的分布。民進黨政府強調「美台關係」良好，出口轉內銷進行大內宣，會強化綠營支持者的態度，但不容易改變藍營支持者的態度。

國民黨國際部前主任李大中指出，民調顯示台灣民眾態度是審慎務實，多數民眾認為應與美中維持等距，表示仍希望能謀求兩岸穩定，避免衝突。而國人還是有65.4%認為不應捲入美中對抗，政府現在已採取抗中立場，與美國同盟，但民眾並不認同；另外美中還是高度競爭與合作的共存，而非全面對抗，即使關係緊張，包括拜登和習近平，還有高層對話從來沒有中斷溝通，值得政府注意。

李大中說，對於美國是否出兵協防台灣，主要根據拜登談話而來，雖然確實有從戰略模糊走向清晰，但目的僅是試圖提高遏阻中共的效果，但介入程度和方式從未具體說明，除了保持美國的彈性，更不脫戰略模糊的原則。