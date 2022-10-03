花蓮艦逼退干擾我船日艦 海巡署：持續維護科研船權益

我國台灣大學新海研一號日前在東部海域從事科學研究時遭日本公務船騷擾，海巡署派艦與日船對峙逼退。海巡署今天表示，未來海巡署將持續依據現有應處原則，保護我研究船作業安全及權益。

海巡署表示，「新海研一號」此航次研究任務是經海委會跨部會議審查通過，自9月28日至10月7日赴台日重疊海域的東部外海作業；該署在「新」船出港後即與該船保持聯繫，並派遣「花蓮艦」執行戒護任務，掌握研究船動態。

海巡署說，9月29日海巡「花蓮艦」發現日本公務船在「新」船附近海域，即趨前部署於「新」船與日船之間，並向日船廣播該海域係我方專屬經濟海域，請日方勿干擾我研究船。

海巡署表示，「新」船於9月29日21時許完成該海域作業，10月1日平安返回花蓮港。未來海巡署將持續依據現有應處原則，保護我研究船作業安全及權益。