聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮艦逼退干擾我船日艦 海巡署：持續維護科研船權益

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡花蓮艦。圖/海巡署提供
海巡花蓮艦。圖/海巡署提供

我國台灣大學新海研一號日前在東部海域從事科學研究時遭日本公務船騷擾，海巡署派艦與日船對峙逼退。海巡署今天表示，未來海巡署將持續依據現有應處原則，保護我研究船作業安全及權益。

海巡署表示，「新海研一號」此航次研究任務是經海委會跨部會議審查通過，自9月28日至10月7日赴台日重疊海域的東部外海作業；該署在「新」船出港後即與該船保持聯繫，並派遣「花蓮艦」執行戒護任務，掌握研究船動態。

海巡署說，9月29日海巡「花蓮艦」發現日本公務船在「新」船附近海域，即趨前部署於「新」船與日船之間，並向日船廣播該海域係我方專屬經濟海域，請日方勿干擾我研究船。

海巡署表示，「新」船於9月29日21時許完成該海域作業，10月1日平安返回花蓮港。未來海巡署將持續依據現有應處原則，保護我研究船作業安全及權益。

海巡署 花蓮 日本

延伸閱讀

花蓮富里鄉長選舉原2搶1 政治素人張容榕「家庭因素」退選

日艦騷擾我科研船 任日軍艦艇梭巡東部外海後遺症顯現

陳昭榮花蓮老家位在地震斷層帶上 強震後50年老宅慘況曝光

國慶連假花蓮住房率僅6成 業者盼天災少提升遊客意願

相關新聞

日艦擾我研究船 台日雙方海上對峙畫面曝光

我國台灣大學新海研一號研究船日前在東部海域從事科學研究時，遭日本公務船騷擾，海巡署派艦與日船對峙，一船抵住兩艦逼退對方，...

夏立言：我是唯一登陸直言台灣反軍演的人

國民黨副主席夏立言率團出訪中國大陸惹議，夏立言昨天在基隆輔選時表示，他是唯一在中國大陸官員面前，告訴對方台灣百分九十民眾...

藍批高端內線案沒動靜 檢：已查1年

國產高端疫苗涉內線交易疑雲，國民黨立委曾銘宗昨天質詢，法務部駐金管會檢察官就高端內線案移送九次，不見檢察官發動偵查，檢察...

壯志已塵封？選戰牽動蘇揆動向 扁妙解：很多人在排隊

九合一選舉倒數一個多月，民進黨選情至今尚未由冷轉熱。蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌最近賣力輔選，全國走透透，盼用力炒熱氣氛。黨內大多數人都認為，若這次民進黨戰績不佳，蘇揆可能面臨內閣總辭壓力，被迫「世代交替」，但黨內更多人猜測蘇貞昌的下一步是什麼，到底會華麗轉身，還是更上一層樓？

日艦擾我研究船 揭仲：不可放任日艦行動而不作為

我國台灣大學新海研一號船日前在東部海域從事科學研究時，遭日本大型公務船騷擾，海巡署派艦與日船對峙逼退。政府任由日艦在東部...

疾管署預算暴增？ 指揮中心澄清：因特別預算沒了

新冠肺炎在國際延燒兩年多，但隨藥物、疫苗問世及病毒株變異，新冠肺炎趨於輕症化、流感化，但衛福部疾管署112年度預算編列了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。