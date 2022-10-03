盼長者疫後能健康樂活 新北議員共提五大照護政策訴求

新北市65歲以上長者人口多達66萬1千多名，長者權益引發關注，明日就是重陽節，新北多位議員共提五大政策訴求。邱烽堯表示，後疫情時代應升級長者公費肺炎鏈球菌疫苗；劉美芳認為，應增加發放長者照護津貼，紓緩青壯年扶養負擔；廖先翔則說，應擴大長新冠照護追蹤機制。

邱烽堯、劉美芳、廖先翔今在市議會召開記者會提出五大項政策訴求，包含升級長者公費肺炎鏈球菌疫苗、建立長新冠照護追蹤機制、爭取長者照護津貼、建立銀髮專業人才庫及推廣各區高齡肌力、體適能運動課程等，盼在台灣高齡化社會到來之際，守護長者健康，協助長者疫後恢復健康生活。

邱烽堯表示，新北各區在入秋後已開始施打流感和肺炎鏈球菌疫苗，今年因疫嚴重，長者疫苗施打率也有提升，因此建議後疫情時代升級長者公費肺炎鏈球菌疫苗，提供長者13價結合型疫苗，提高疫苗保護力，降低長者染疫的重症與死亡率。

新北市民染疫比例為全台之最，有10至20%確診者會有長新冠症狀，建議應在後疫期時代建立長新冠照護追蹤機制，近兩年疫情居家時間長，未來透過推廣各區高齡肌力、體適能運動課程，鼓勵長輩外出活動訓練肌力，回歸社交生活，藉由運動增強身體的免疫力。

劉美芳認為，少子化趨勢下，青壯年人口負擔逐漸增加，政府應該幫助長者安心養老，增加發放長者照護津貼，讓有長照需求的長輩獲得更好的照護。

高齡化與少子化也導致勞動力短缺，應建立銀髮專業人才庫，讓長者將經驗分享傳承給年輕人，除幫企業及商家媒合人才，也可以協助長輩建立退休後的第二生活重心。

廖先翔表示，肺炎長年穩居我國主要死因前三名，13價的肺炎疫苗保護力保護效力較長，如果長者在60幾歲施打可以持續到70幾歲，爭取更好的公費肺炎鏈球菌疫苗，為長者增強肺部保護力，降低肺炎死亡率。