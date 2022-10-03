快訊

內有隱情？父逝留1500坪地 她苦求地政士辦理放棄繼承

彰化違建占用人行道還擅拆路燈誇張行徑惹議 縣府出手了

他實測這地點5G下載網速快破千Mbps 網友樂：賣房準備搬

陳其邁嘆前市長害輕軌被停工 葉匡時反擊：亂扯

聯合報／ 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄市前副市長葉匡時說，輕軌建設規畫過程不必落入各說各話，捷運局團隊除了局長有換，其他同仁幾乎都是參與者，過程不該被扭曲。本報資料照片
高雄市前副市長葉匡時說，輕軌建設規畫過程不必落入各說各話，捷運局團隊除了局長有換，其他同仁幾乎都是參與者，過程不該被扭曲。本報資料照片

高雄輕軌工程朝路網成圓目標邁進，現任市長陳其邁指2018年輕軌遭當時市長韓國瑜停工，他上任後找解方，讓輕軌敗部復活。國民黨高雄市長參選人柯志恩競總主委葉匡時，是韓主政時期副市長，他反擊說，「停工之說」根本是亂扯，當時暫停工程傾聽民意，也提出許多規畫方案，才有陳其邁團隊後來成果。

柯志恩也說，陳其邁老是把「2年拚4年掛嘴邊」，刻意忽略其他市長的努力，對其他人不公平。葉匡時說，韓團隊當時將輕軌工程先暫停，用意是要傾聽民意，要釐清問題、困難點，也設法取得共識，這也符合當時許多議員的建議。

葉匡時強調，當時暫停輕軌工程不是一切停滯、什麼都沒做，捷運局同仁持續規畫許多優化方案，「陳其邁團隊提出的規畫方案，幾乎和當時規畫的構想一樣」，韓團隊奠定了溝通基礎，才有後來陳其邁團隊提出的優化方案。

「只是捷運局長換人，其他公務員幾乎都沒變！」葉匡時說，此事不必落入各說各話，捷運局團隊除了局長有換，其他同仁幾乎都是參與者，過程不該被扭曲。

陳其邁今天以「敗部復活的龍貓隧道」為題，在臉書發文談高雄輕軌工程發展轉折。他說，很多人還記得2018年輕軌是如何「被停工」，高雄輕軌目標要打造環狀線，2018年前任市長一上任後，因害怕美術館、大順路爭議，說停就停，延宕了快2年，捷運局同仁充滿了挫折，士氣低到了谷底。

陳其邁說他上任後，將輕軌重新開工列為要優先處理要務，團隊謙虛傾聽民意，一次又一次與團體、市民溝通，地方給了許多好建議，並集結各方專家，找出解決方法，提出9項優化調整方案，一切加速前進，原預定今年底完工的C20至C24段預計10月5日試營運，輕軌成圓目標可望在民國112年底實現。

高雄市長陳其邁今天以「敗部復活的龍貓隧道」為題，談高雄輕軌工程的發展轉折。翻攝自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今天以「敗部復活的龍貓隧道」為題，談高雄輕軌工程的發展轉折。翻攝自陳其邁臉書

高雄輕軌 陳其邁 葉匡時

延伸閱讀

最新民調支持度52.1% 陳其邁：我們不會擺爛

「龍貓隧道敗部復活」 陳其邁預告輕軌5日通車到C24愛河之心站

陳其邁打政績牌 疊疊樂童趣比喻9天拆掉中博橋效率

與李四川相約觀音山健行 柯志恩：陳其邁已展開選戰模式

相關新聞

盼長者疫後能健康樂活 新北議員共提五大照護政策訴求

新北市65歲以上長者人口多達66萬1千多名，長者權益引發關注，明日就是重陽節，新北多位議員共提五大政策訴求。邱烽堯表示，...

陳其邁嘆前市長害輕軌被停工 葉匡時反擊：亂扯

高雄輕軌工程朝路網成圓目標邁進，現任市長陳其邁指2018年輕軌遭當時市長韓國瑜停工，他上任後找解方，讓輕軌敗部復活。國民...

游錫堃出席國慶焰火記者會 籲國人要有守土衛國決心

2022年國慶焰火10日將在嘉義磅礡登場，今天於縣政府內舉辦記者會。立法院長游錫堃出席指出，「對岸隨時在霸凌我們，侵犯台...

六都攻防戰／林靜儀左手打狼師案、右手送花給周玉蔻 「反盧」成雙標？

民進黨不分派系，從中央立委到地方議員，兩個月來打台中市長盧秀燕團隊的施政負評，有狼師案、虐嬰虐童案，連續兩個月火力超猛，鎖定「媽媽市長」沒有同理心、主政局處包庇加害者。不過，針對前中國小姐張淑娟無辜遭名嘴周玉蔻咬成是緋聞案女主角，打盧的立委卻送花籃給周玉蔻：「親愛的蔻姐，大家愛你」，兩種嘴臉，中間選民都看在眼裡，難道因選舉就可以毫無避諱「雙標」嗎？

「房地產是護國群山」說法惹議 徐國勇：被斷章取義

立法院內政委員會邀請內政部長徐國勇、移民署長鍾景琨、警政署長黃明昭等人就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘...

台北市長之戰成民進黨另一場派系鬥爭 如何選賢與能？

10月1日民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立，綠營大咖全員到齊，從陳與副總統賴清德及行政院長蘇貞昌互動微妙的反應，可以看出這次市長選舉，對民進黨而言，不僅是首都攻防戰，更是派系與2024年大選前哨戰，只是為求勝選，賴清德再度戳中台北市民的痛點，說出台北是疫情的開始，是不是失言，不得而知，若只是為了政治恩怨，趁機報復，台北市長選戰在民進黨人眼中，只不過又是一場派系鬥爭，遑論選賢與能，造福市民？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。