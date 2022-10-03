陳其邁嘆前市長害輕軌被停工 葉匡時反擊：亂扯

高雄輕軌工程朝路網成圓目標邁進，現任市長陳其邁指2018年輕軌遭當時市長韓國瑜停工，他上任後找解方，讓輕軌敗部復活。國民黨高雄市長參選人柯志恩競總主委葉匡時，是韓主政時期副市長，他反擊說，「停工之說」根本是亂扯，當時暫停工程傾聽民意，也提出許多規畫方案，才有陳其邁團隊後來成果。

柯志恩也說，陳其邁老是把「2年拚4年掛嘴邊」，刻意忽略其他市長的努力，對其他人不公平。葉匡時說，韓團隊當時將輕軌工程先暫停，用意是要傾聽民意，要釐清問題、困難點，也設法取得共識，這也符合當時許多議員的建議。

葉匡時強調，當時暫停輕軌工程不是一切停滯、什麼都沒做，捷運局同仁持續規畫許多優化方案，「陳其邁團隊提出的規畫方案，幾乎和當時規畫的構想一樣」，韓團隊奠定了溝通基礎，才有後來陳其邁團隊提出的優化方案。

「只是捷運局長換人，其他公務員幾乎都沒變！」葉匡時說，此事不必落入各說各話，捷運局團隊除了局長有換，其他同仁幾乎都是參與者，過程不該被扭曲。

陳其邁今天以「敗部復活的龍貓隧道」為題，在臉書發文談高雄輕軌工程發展轉折。他說，很多人還記得2018年輕軌是如何「被停工」，高雄輕軌目標要打造環狀線，2018年前任市長一上任後，因害怕美術館、大順路爭議，說停就停，延宕了快2年，捷運局同仁充滿了挫折，士氣低到了谷底。