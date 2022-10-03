游錫堃出席國慶焰火記者會 籲國人要有守土衛國決心

2022年國慶焰火10日將在嘉義磅礡登場，今天於縣政府內舉辦記者會。立法院長游錫堃出席指出，「對岸隨時在霸凌我們，侵犯台海中線」，呼籲國人在焰火慶祝雙十國慶時，要謹記守土衛國，你我同行，大家一起拚，「保護我們國家，捍衛我們的國土！」

游錫堃今早致詞談及俄烏戰爭，看到烏克蘭人民爲國家奮戰，跟俄羅斯拚，那台灣人是否可以像他們這樣？他認爲，台灣人比烏克蘭人更勇！雖然台灣被美國媒體報導，台人防衛意志薄弱，但從台灣歷史看來，是不輸烏克蘭。

游錫堃說，若瞭解台灣史，甲午戰爭後，1895年日本人依馬關條約接收台灣，當時台灣處於無政府狀態，缺乏精良武器，先人仍奮勇抵抗5個月又20天，這就是台灣人民的精神！