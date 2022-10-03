德國會友台小組主席：若台灣受武力威脅 會站出來支援

德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率跨黨派5位友台小組副主席訪問團來台，蔡英文總統今天在總統府接見。魏爾胥表示，德國國會在不同文件中提到，「如果台灣受到武力威脅，我們也會勇敢站出來支援台灣」，他也說，應該鼓勵年輕人交流，認識更多自由民主真諦。

蔡總統表示，魏爾胥是台灣多年好友，2020年祝賀她連任，也提到邊境管制解除就會再次訪問台灣。這次是全球疫情爆發以來，首度有德國國會訪團來台，且由跨黨派組成，有特殊意義，她表達誠摯歡迎。這也表示各國都逐漸開放國境，期待恢復與許多國家的交流合作。

蔡總統說，德國國會友台小組是德國國會規模最大的對外友好組織之一，大家都是堅定支持台灣的重要一員，今年德國國會首度通過「支持台灣以觀察員身分參與WHA（世界衛生大會）」，並有125位議員連署致函WHO（世界衛生組織）秘書長譚德塞，這是多年來，首次有一百多位國會議員進行連署。今年8月，中國透過長時間軍演企圖干擾既有的區域秩序，德國是今年G7（七大工業國）組織輪值主席國，也透過外長聯合聲明，表達維持台海和平的重要性。

蔡總統說，對於德國對台灣的堅定支持，她要代表台灣人民表達最深的感謝，台灣和德國不只是共享民主價值的重要夥伴，也有重要關係，這幾年台灣和德國簽署多項重要協議，包括轉型正義等多項領域，內容非常豐富，近來世界局勢發生許多重大變化，雙方也依然共同面對，包括氣候變遷及威權主義擴張等嚴峻挑戰。也正因為如此，所有民主國家更應該團結合作。

蔡總統最後提到，10月3日是德國國慶日，她代表台灣人民祝福德國，也祝福台德友誼長存。

魏爾胥隨後致詞，他說，「感謝蔡總統祝賀德國國慶日，德國統一對我們有重要意義」，記得2011年蔡總統訪問柏林，那是彼此第一次會面，之後他也祝賀蔡總統當選中華民國總統。德國與台灣有很多共同處，當時蔡是反對黨黨主席，他是執政黨黨團成員，「今天我是反對黨黨團成員，這就是民主價值」，台灣人應該驕傲台灣的民主發展，台灣民主在亞洲有非常重要的意義，民主展現在台灣成功的經濟，台灣經濟在全世界有目共睹。

魏爾胥說，台灣不僅是德國在亞洲的重要夥伴，台灣在全球貿易有良好表現，特別是台灣的數位發展，如果沒有台灣的半導體，全球工業可能會有很大問題。

魏爾胥說，外交關係加強非常重要，在歐洲，德國鄰國正受到嚴重軍事攻擊，勇敢的烏克蘭人捍衛著國家與自由民主，德國國會也在不同文件中提到，「如果台灣受到武力威脅，我們也會勇敢站出來支援台灣」，幾十年來，台德雙邊有許多合作，包括經濟、學術交流，甚至年輕人交流，他認為，應鼓勵年輕人交流，去認識更多自由民主真諦。