賴清德說台北市是疫情起源 蘇貞昌幫頻緩

副總統賴清德日前說台北市是疫情的開始，引起討論，甚至有人要他道歉。行政院長蘇貞昌今日出席大肚山高峰論壇時表示，大家都知道疫情開始於中國大陸的武漢，所以叫「武漢肺炎」（新冠肺炎），人口密集區比較容易傳染，要提醒大家小心。

蘇貞昌說，大家都知道疫情開始於中國大陸的武漢，所以它又叫武漢肺炎（新冠肺炎），而人口聚集區比較容易因為人的互動頻繁、密集，快速傳播、傳染，要特別呼籲大家謹慎小心，政府也在這一方面努力來做。

另外，CDC在2年多花5.1億元，清冠一號研發費2億，遭質疑金錢流向？還有明年防疫經費845億，也被懷疑是不是在為2024大選綁樁？

蘇貞昌說，人民的生命健康、社會的安定最重要，在這一波的COVID-19疫情衝擊下，當時世界上權威機構說，台灣離中國最近、往來綿密，一定會是受害最慘的國家，然而這2年多來，因為國人同胞大家團結努力，指揮官、指揮中心因應各種規範、說明都非常地得宜，所以台灣現在就要開放國境，隧道已經走到盡頭，看見曙光，這過程中每一分錢的努力，都是經由立法院同意，並受國會的監督。

蘇貞昌表示，那些疫苗、防疫的物資、藥物，都是非常急切符合國人生命健康的需要，防疫人員的辛苦、醫護人員的津貼、受衝擊產業的補貼種種，政府都是把錢花在刀口上，都是急需、及時雨的努力，希望外界不要扭曲。

蘇貞昌提到，台灣比起國外受疫情衝擊的國家以及受損的情形，不但守住了國家的安定、安全，在這段期間內，經濟還成為11年來最高，這是不容否認的事實，也是國家付出相關的代價，引起的最大獲益。