300億元擴大租金補貼專案 10/3起陸續撥款

行政院今年7月開辦300億元擴大租金補貼專案，營建署表示，將於今日起陸續撥款至合格戶指定的帳戶，民眾刷存摺時，帳戶存摺摘要會顯示「行政院發」字樣。此補助一律採取撥款入帳，營建署強調，政府絕不會要求民眾前往操作ATM或用網址連結領取，呼籲留意詐騙簡訊與電話。

此外，部分舊戶因尚未回復試算結果意願、租約到期未補新租約、未附存摺等因素，以致無法如期納入首波入帳戶，請儘速回復意願或補正相關資料予承辦人員，以保障自身權益。

營建署表示，自7月1日受理申請迄今，陸續審查及核定，截至9月26日止，合格戶已達14萬9136戶，首波核定戶將於今日撥款，按月補貼至明年9月。

營建署說明，無論是否符合資格者，皆會以紙本公文通知申請人。由於申請戶數已突破29萬戶，相較於去年16萬戶，已倍增至將近2倍，因案件審查是依申請日期先後依序辦理，原則會先審查第一梯次（2022年7至8月）申請案件，再審查第二梯次（2022年9至10月）申請案件。

營建署補充，第一梯次申請合格戶將依審查進度，於10月底前分批完成第1期款核撥；如有少數未及撥款者，會在11月補撥10月、11月共2個月的租金補貼；第二梯次申請的民眾，則預定於12月依審查進度分批開始核撥，請尚未接獲審查結果的民眾，耐心等候，並可利用300億元中央擴大租金補貼線上申請系統的「進度查詢」確認進度。

營建署表示，為協助更多的租屋族群能減輕租屋負擔，已公告延長受理時間至今年10月31日下午5時止，線上申請只要檢附租賃契約、存摺封面即可申辦，簡單又方便，請有需要的租屋族加緊申請腳步，把握機會、踴躍申請。

為加速審查及減少補件情形，營建署提醒，租賃契約請至少提供雙方簽名的第一頁及最後一頁，並留意雙方身分證字號等基本資料是否都已記載清楚，如有塗改處，務必蓋章。並應由承租人提出申請，不得由保證人提出申請。

如有申請資格問題，可先至300億元中央擴大租金補貼專區查詢，或撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。